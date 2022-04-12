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NEWSru.co.il :: Ближний Восток12 апреля 2022 г., 15:42

Король Иордании предложил создать региональный продовольственный резерв

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Король Иордании предложил создать региональный продовольственный резерв

Как сообщает агентство Maan со ссылкой на израильские СМИ, в ходе недавнего визита в Иорданию президента Израиля Ицхака Герцога король Абдалла предложил создать региональный продовольственный резерв.

Идея была высказана на фоне российского вторжения в Украну, приведшего к резкому снижению объемов зерна, поступающего на мировой рынок, и реальной опасности голода на Ближнем Востоке и в Африке.

Резерв может стать общим для Израиля, Иордании, Египта и Палестинской автономии, которые обращались бы за продовольствием по мере надобности. При этом отмечается, что речь идет только об идее, которая на данном этапе далека от практической реализации.


Напомним, что продовольственная безопасность стала одной из главных тем саммита с участием президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси, премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и наследника престола Абу-Даби шейха Мухаммада бин Заида, который прошел в Шарм-аш-Шейхе 21 марта.

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