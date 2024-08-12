Стала ли Россия частью иранской "оси зла": ближневосточный пасьянс

Россия выбрала сторону в войне Израиля с ХАМАСом, а точнее – в войне между Израилем и Ираном. По крайней мере такой вывод напрашивается после состоявшегося на прошлой неделе визита в Тегеран секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу, да и предыдущие заявления и действия Москвы оставляют все меньше места для сомнений. Но дело далеко не в Израиле. Вернее, совсем не в нем. Вопрос, что сегодня для России Ближний Восток, а также Африка? Представляют ли они отдельный интерес или это часть войны с Западом, то есть еще один фронт украинской войны?

Автор публикации: Марианна Беленькая.

Палестинский трек

12 августа начинается визит в Москву главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса. Результатов от него ждать не стоит. Кроме очередной солидарности с палестинцами и призывов к немедленной деэскалации, а в дальнейшем к окончательному урегулированию палестино-израильского конфликта, ничего не прозвучит. И все понимают, что от позиции России на этом треке ничего глобально не зависит. Понимают это и в Москве. Поэтому с самого начала войны между Израилем и ХАМАСом в секторе Газы Россия даже не пыталась заниматься вопросами, касающимися прекращения огня.

Из всех вопросов, связанных с ситуацией на земле, российские дипломаты занимались эвакуацией граждан РФ из сектора Газы, поставкой туда гуманитарной помощи вместе с другими государствами через Египет, а также пытались добиться освобождения израильских заложников, имеющих одновременно и гражданство РФ. Последним, в том числе, объяснялись контакты с ХАМАСом, чьи представители неоднократно приезжали в Москву после 7 октября.

МИД РФ ставит себе в заслугу освобождение шести заложников, но на деле вне всяких сделок, в знак благодарности России за ее ближневосточную политику, ХАМАС отпустил лишь одного человека – Рони Кривого. Правда это не значит, что Москва не пыталась сделать на этом направлении больше. Любой успех здесь – плюс в ее дипломатическую копилку. Отрицательный или минимальный результат ущерба не несет, разве что демонстрирует, что особого влияния на ХАМАС у Кремля нет. Но терять контакты с ним Москва не хочет, прогнозируя, что это движение еще сыграет свою роль "на следующий день после войны". И тогда Россия будет выгодно отличаться от США и Евросоюза, которые признали ХАМАС террористической организацией и отказались с ней взаимодействовать. Правда, в последнее время кажется, что ситуация меняется, и Вашингтон и Брюссель постепенно смиряются с необходимостью учитывать ХАМАС в планах по стабилизации ситуации в секторе Газы. Так что у Москвы есть очередной повод позлорадствовать в адрес Запада, что, собственно, она и делает с первого дня войны в секторе Газы.

Эта война стала для Москвы шансом переключить внимание глобального юга с войны в Украине на Ближний Восток. Российские дипломаты с упоением говорят о западных двойных стандартах, когда речь заходит о ситуации в Украине и в зоне палестино-израильского конфликта. Израиль рассматривается как сателлит Запада. Риторика Москвы все больше возвращается к временам "холодной войны". Но вот тактика отлична.

В отличие от событий прошлого, сейчас Москва отношений с Иерусалимом не разрывает. Продолжаются как регулярные дипломатические контакты, пусть и не на самом высоком уровне, так и экономическое сотрудничество. Наверняка сохраняется и взаимодействие на уровне спецслужб.

При этом Израиль не может закрывать глаза на все больший дрейф Москвы в сторону Тегерана, их военно-техническое сотрудничество, а также российские контакты с ХАМАСом, ливанской "Хизбаллой", хуситским движением "Ансар Аллах" и шиитскими группировками в Ираке. Неудивительно, что в Израиле практически однозначно причисляют Россию к "оси зла", куда входят Иран и Северная Корея. И все активнее в околодипломатических кругах звучат голоса в пользу пересмотра двусторонних отношений с Москвой. О целесообразности такого шага можно спорить. Но не стоит игнорировать, что России также важно сохранять отношения с Израилем, несмотря на все существующие проблемы. И одна из причин этого, как ни странно – нежелание остаться один на один с Ираном. Хотя, казалось бы, Москва свой выбор сделала.

Разворот на Иран

"Трагические события в Тегеране" – так Сергей Шойгу охарактеризовал убийство в иранской столице главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи. Напомним, что Иран обвинил в этом Израиль и пообещал отомстить, но израильские власти ответственность за смерть Ханийи не взяли.

В Москве утверждают, что визит Шойгу планировался заранее, и то, что он прилетел в Тегеран ровно в тот момент, когда в регионе ждут ответный удар Ирана по Израилю и как следствие большой войны – лишь совпадение. Исключать, что доля правды в этом есть, нельзя, такие визиты действительно, как правило, готовятся. Но все же тайминг для планового визита вызывает сомнения – буквально сразу после инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, на которой Россию представлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, и до формирования нового иранского правительства, что могло бы стать предлогом для установления контактов с назначенными министрами.

Так или иначе визит Шойгу стал открытой демонстрацией российской поддержки Ирану, особенно с учетом активизировавшегося за последние годы военно-технического сотрудничества между странами.

О поставках Ираном России беспилотников, которые используются в войне с Украиной, написано немало, хотя Москва и Тегеран это официально отрицают. Периодически проскальзывает информация и о поставках в Россию иранских ракет, хотя серьезных доказательств их использования в Украине, в отличие от беспилотников, пока не приводилось. Но не факт, что так будет и впредь. На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что десятки российских военнослужащих проходят подготовку в Иране по использованию баллистической ракетной системы ближнего действия Fath-360.

Что касается обратного взаимодействия, то еще в ноябре заместитель министра обороны Ирана генерал Махди Фарахи объявил о начале поставок в Исламскую республику российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130. Пока свидетельства присутствия в Иране есть только у "яков". Как утверждает все тот же Reuters, во время визита Шойгу в Тегеран Иран продолжал настаивать на поставках Су-35, видимо пытаясь их ускорить или увеличить.

Одновременно американская газета The New York Times сообщила, что Иран запросил у России передовые системы ПВО и якобы их поставка уже началась. До этого в западных СМИ также прошла информация, что Тегеран заинтересован в получении российских систем радиоэлектронной борьбы. На фоне ожидания иранского удара по Израилю в соцсетях появились фотографии, что эти системы уже установлены в Иране. Правда большая часть из опубликованных фото не имеет никакого отношения к Ирану и уже использовались в разных статьях как минимум в 2022 и 2019 годах. Это не отменяет факта активного развития военно-технического сотрудничества между Ираном и Россией, что в дальнейшем может серьезно изменить баланс сил в регионе. И если есть намерения помешать этому тем или иным способом, то для этого есть небольшой временной лаг.

Дипломатические и экономические методы воздействия, включая санкции, в отношении Москвы и Тегерана вряд ли сработают. Обеим странам терять почти нечего. Времена, когда Россия могла заморозить поставки Ирану систем С-300, как это было при президенте Дмитрии Медведеве, давно прошли. Единственное, что может сдерживать Россию – необходимость использования того или иного вооружения для собственных нужд. Но и отказывать Тегерану российским властям будет все сложнее и сложнее, учитывая, что теперь это двусторонняя зависимость. Трудно сказать, кто кому нужен больше – Россия Ирану или наоборот.

На этом фоне напрашивается военный вариант решения вопроса. И здесь трудно не согласиться с мнениями, что российско-иранское военно-техническое сотрудничество накаляет напряженность в регионе и может спровоцировать большую войну. Войну, которую никто не хочет, включая Россию и Иран.

Нужна ли России большая война на Ближнем Востоке?

Согласно иранским источникам Reuters, президент РФ Владимир Путин передал через Сергея Шойгу послание верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. В нем содержалась рекомендация избегать атак на гражданских в Израиле и в целом сдержанно отреагировать на ликвидацию Ханийи.

Публично российские власти свой призыв к Ирану не озвучили. Вопрос – почему? Как вариант – признание права Тегерана ответить, а также нежелание оскорбить партнера. Подобные пожелания могут быть восприняты иранской стороной как попытка оказать давление и "позиция сверху", которая отсылает к временам, когда великие державы, включая Российскую империю, а затем СССР, боролись за влияние в Иране, пытаясь подмять его под себя. Все это болезненно воспринимается до сих пор.

Другой вопрос, что Россия не могла не поделиться с Ираном своим видением происходящего. Тем более сдержанный ответ Тегерана действительно в интересах Москвы и соответствует ее официальному курсу. "Мы призываем всех к тому, что надо воздержаться от дальнейшей эскалации, которая грозит катастрофой для всех стран региона. И, конечно, надо искать политические решения этих проблем, которые существуют", – заявил на прошлой неделе спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов. Он также подтвердил, что об этом Москва говорит как с Ираном, так и с другими региональными игроками.

Москва действительно не заинтересована в большой войне на Ближнем Востоке. Ограниченный конфликт в этом регионе оттягивает на себя значительную часть внимания США и Запада в целом от происходящего на российско-украинском фронте. Однако дальнейшая эскалация может потребовать серьезного военного вовлечения России, а лишних ресурсов у Москвы сейчас нет. Вряд ли у Москвы есть и желание воевать с американцами и израильтянами напрямую. Кроме того, дестабилизация на Ближнем Востоке может изменить уже сложившийся баланс сил в регионе, например, в той же Сирии, да и потенциальный рост террористической угрозы, который практически неизбежен в случае хаоса, не в интересах Москвы.

Другое дело, что чем дальше расходятся Россия и Запад, тем более вероятно, что Ближний Восток, как и Африка, все больше будут превращаться в площадку для выяснения отношений между разными игроками. И если не большая война, то постоянное противостояние здесь будет иметь место. Впрочем, это уже было и раньше и не только во времена колониальных войн, а также "холодной войны", но и совсем недавно.

Угроза потери баланса

Приход России в Сирию в 2015 году стал в том числе ответом на ее изоляцию со стороны Запада после аннексии Крыма. Тогда Москва смогла неожиданно вернуться на Ближний Восток и действительно на равных соперничать с Вашингтоном, как и в военных вопросах, так и на дипломатических площадках. Более того, создав механизм решения сирийских проблем вместе с Ираном и Турцией, Россия заметно преуспела. Но не факт, что сегодня Россия вновь сможет преодолеть бойкот Запада через свое влияние на Ближнем Востоке. Особенно это будет трудно, если она потеряет свое искусство балансировать между разными региональным игроками.

В этой связи стать простым звеном в "оси зла" России невыгодно. Так она потеряет возможность управлять конфликтами извне. Впрочем, частично это уже случилось после вторжения в Украину. Ни одна западная страна не готова рассматривать Россию как посредника в разрешении того или иного кризиса, как это было после 2015 года в Сирии, а затем и в Ливии. Но есть еще страны Глобального юга, часть из которых готова полагаться на Россию или, что вернее, использовать ее в противовес США. Поэтому нужно хотя бы создавать видимость "отстраненности и беспристрастности", не вставая в один строй с теми или иными игроками.

Кроме того, Россия не может позволить себе однозначно занять сторону Ирана и оказаться по другую сторону баррикад от своих партнеров среди Аравийских монархий, прежде всего Саудовской Аравии и ОАЭ. Да, после восстановления отношений между Тегераном и его арабскими соседями ситуация выглядит проще, чем несколько лет назад. Однако это примирение очень хрупко. Абу-Даби, Эр-Рияд и Манама, а также некоторые другие арабские столицы очень настороженно относятся к роли, которую играет Иран в поддержке своих прокси. Плюс также надо учитывать тесное сотрудничество монархий Залива с США в вопросах безопасности, да и экономики. Выбирать между той или иной стороной конфликта в случае большой войны среди арабов никто не хочет, не говоря уже об опасениях, что война придет на их территорию. Да и перетягивание за свой счет каната между Москвой и Вашингтоном или Вашингтоном и Пекином они тоже не очень готовы допустить.

Времена "холодной войны" прошли. Региональные игроки, которые раньше были зависимы от СССР и США, стали самостоятельны, строят свою систему сдержек и противовесов, а также разыгрывают собственные партии, причем не только в пределах Ближнего Востока, но и в Африке, и других регионах.

Надо сказать, что именно на африканском континенте, а не на Ближнем Востоке, сейчас развернулась серьезная борьба за влияние как между Москвой, Пекином и Западом (США и Францией в первую очередь), так и региональными игроками. Один из них – ОАЭ, которые одновременно тесно связаны как с Россией, так и с США. На африканском направлении Абу-Даби часто выступают вместе с Москвой, хотя это не аксиома. При этом у ОАЭ одна из самых сдержанных позиций среди арабских стран в конфликте между Израилем и ХАМАСом. И сильный перекос Москвы в сторону Тегерана, как и слишком явную политическую поддержку ХАМАСа и "Хизбаллы", в Абу-Даби не поймут. Как и превращения России из определяющего игрока всего лишь в звено "оси зла". Не очень нравятся арабским странам и попытки России играть против США за их счет. Так, к примеру, катарское издание The Middle East Eye утверждает, что президент Путин обдумывал поставку хуситам противокорабельных ракет, но его отговорили после вмешательства наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Так это или нет, доказательств нет, но проблемы для России в случае выхода за рамки баланса демонстрирует.

Сирийский фактор

Нельзя забывать и про Сирию, которая была и остается основой российского присутствия на Ближнем Востоке. В арабских СМИ все чаще задаются вопросом, почему Дамаск активно не подключился к действиям дирижируемой Ираном "оси сопротивления" против Израиля. Ответы даются разные – и опасения сирийского режима, что это пошатнет его позиции, и то, что "Хизбалла" и Иран берегут Сирию, так как через нее идет транзит оружия.

Между тем, сирийская территория находится под постоянным надзором Израиля. С 7 октября резко возросло число приписываемых Израилю атак по Сирии. Их целью в основном становятся склады с оружием "Хизбаллы" и других проиранских сил, а также аэропорты, через которые идет его поставка. Среди мишеней также иранские военные советники, включая высокопоставленных офицеров "Корпуса стражей исламской революции". Число удачных для исполнителей операций вызвало конфликт между сирийскими властями и иранскими силовиками. В Тегеране подозревают, что в Дамаске некоторые силы передают информацию Израилю. Периодически в СМИ возникают намеки и в отношении России, которая не мешает ударам по Сирии, хотя публично осуждает нарушение сирийского суверенитета.

Москва категорически не заинтересована в том, чтобы Сирия становилась полем для столкновений между Израилем и Ираном в большей степени, чем это происходит сейчас. При негативном сценарии избежать прямого участия в конфликте российские военные не смогут. Не говоря уже о том, что многолетние усилия Москвы по замирению Сирии окажутся напрасны. Не случайно Россия уже несколько лет лоббирует примирение между Анкарой и Дамаском, что с ее точки зрения усилит сирийские власти, а также снизит их зависимость от Ирана. В последние дни переговоры на сирийско-турецком треке активизировались, но успех не гарантирован. Слишком много подводных камней, включая непростые в последнее время отношения между Россией и Турцией, которая в стала выправлять свои отношения с США и ЕС. И это отдельная тема в вопросе о балансировании Москвы между разными региональными игроками.

Масла в огонь подливают новости и возможном подключении Сирии к войне с Израилем. Так на прошлой неделе саудовский канал "Аль-Хадас" сообщил со ссылкой на свои источники, что начальник генштаба Сирии Абдель Карим Махмуд Ибрагим недавно тайно от президента Башара Асада посетил Тегеран. Источники канала не исключили, что это может привести к масштабным атакам беспилотников по израильской территории из Сирии, что автоматически поставит под угрозу и без того хрупкую ситуацию в этой стране. Москва явно в таком развитии не заинтересована, как и в закулисных интригах Ирана. Но продолжение войны в Украине и противостояние с Западом сужают возможности Москвы для маневра. Правда, ближневосточный пасьянс раскладывается все равно очень своеобразно.