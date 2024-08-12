Глава Пентагона приказал авианосцу Abraham Lincoln ускорить переход на Ближний Восток

11 августа состоялся очередной телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Израиля Йоава Галанта. О содержании разговора сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

В официальном заявлении сказано: "Остин подтвердил приверженность Соединенных Штатов принятию всех возможных мер для защиты Израиля и отметил укрепление позиций и возможностей вооруженных сил США на всем Ближнем Востоке в свете эскалации региональной напряженности".

Министр обороны США приказал авианосной ударной группе Abraham Lincoln (CVN-72), оснащенной истребителями F-35C, ускорить свой переход в зону ответственности Центрального командования (Centcom), что расширит возможности, уже предоставляемые авианосной ударной группой Theodore Roosevelt (CVN 71). Также был отдан приказ подводной лодке USS Georgia (SSGN 729) с управляемыми ракетами направиться в регион Centcom.

Остин и Галант также обсудили операции Израиля в секторе Газы и отметили важность смягчения ущерба гражданскому населению. Обсуждались ход переговоров по сделке (с ХАМАСом), которая могла бы привести к прекращению огня и освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе. Говорилось об усилиях по сдерживанию агрессии со стороны Ирана, ливанской "Хизбаллы" и других связанных с Ираном группировок по всему региону.