Вице-президент Ирана Мохаммад Зариф намерен подать в отставку

Вице-президент Ирана Мохаммад Зариф, бывший глава МИД Ирана, в Х-блоге сообщил о своем намерении подать в отставку.

Зариф был назначен на должность вице-президента по стратегическим вопросам около двух недель назад указом президента Масуда Пезешкиана.

Мохаммад Зариф написал, что он недоволен своей работой и стыдится того, что не смог заручиться поддержкой специальных комитетов в продвижении женщин, молодежи и этнических меньшинств. При этом он указывает, что у него появилась возможность начать работу в университете.

Из его сообщения можно сделать вывод, что причиной отставки стали разногласия, касающийся состава нового кабинета правительства.