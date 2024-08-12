x
12 августа 2024
|
последняя новость: 01:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 августа 2024
|
12 августа 2024
|
последняя новость: 01:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Вице-президент Ирана Мохаммад Зариф намерен подать в отставку

время публикации: 12 августа 2024 г., 00:52 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 00:55
Вице-президент Ирана Зариф намерен подать в отставку
Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Вице-президент Ирана Мохаммад Зариф, бывший глава МИД Ирана, в Х-блоге сообщил о своем намерении подать в отставку.

Зариф был назначен на должность вице-президента по стратегическим вопросам около двух недель назад указом президента Масуда Пезешкиана.

Мохаммад Зариф написал, что он недоволен своей работой и стыдится того, что не смог заручиться поддержкой специальных комитетов в продвижении женщин, молодежи и этнических меньшинств. При этом он указывает, что у него появилась возможность начать работу в университете.

Из его сообщения можно сделать вывод, что причиной отставки стали разногласия, касающийся состава нового кабинета правительства.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 июля 2024

Неожиданный победитель президентских выборов в Иране: кто такой Пезешкиан и чего от него ждать
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 июня 2024

Хасан Рухани призвал голосовать на президентских выборах в Иране за Масуда Пезешкиана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 ноября 2023

Зариф: "Иран не должен воевать за палестинцев"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 января 2023

Глава МИД Ирана выразил соболезнования лидерам ХАМАСа и "Исламского джихада"