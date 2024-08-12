Вице-президент Ирана Мохаммад Зариф намерен подать в отставку
время публикации: 12 августа 2024 г., 00:52 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 00:55
Вице-президент Ирана Мохаммад Зариф, бывший глава МИД Ирана, в Х-блоге сообщил о своем намерении подать в отставку.
Зариф был назначен на должность вице-президента по стратегическим вопросам около двух недель назад указом президента Масуда Пезешкиана.
Мохаммад Зариф написал, что он недоволен своей работой и стыдится того, что не смог заручиться поддержкой специальных комитетов в продвижении женщин, молодежи и этнических меньшинств. При этом он указывает, что у него появилась возможность начать работу в университете.
Из его сообщения можно сделать вывод, что причиной отставки стали разногласия, касающийся состава нового кабинета правительства.
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