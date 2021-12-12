Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл в Абу-Даби с первым официальным визитом

Вечером 12 декабря в Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов, прибыли глава правительства Израиля Нафтали Беннет и сопровождающие его лица. Этот визит проходит по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

В аэропорту премьер-министра Нафтали Беннета встретил министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль-Нахайян.

Это первый официальный визит главы правительства Израиля в ОАЭ. (Напомним, что в марте этого года Эмираты должен был посетить Биньямин Нетаниягу, находившийся тогда на посту премьер-министра. Но визит был отменен из-за проблем, возникших в отношениях с Амманом и его отказа дать добро на следование израильского самолета через воздушное пространство Иордании).

Перед вылетом в Абу-Даби Нафтали Беннет заявил, что этот визит, в ходе которого он встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом, а также с министрами ОАЭ и высокопоставленными чиновниками, "призван послужить углублению двустороннего сотрудничества во всех сферах. Отношения прекрасные и разносторонние".