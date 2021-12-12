Иерусалим:
15 - 22°
Тель-Авив:
15 - 24°
Эйлат:
18 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток12 декабря 2021 г., 19:52

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл в Абу-Даби с первым официальным визитом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл в Абу-Даби с первым официальным визитом

Вечером 12 декабря в Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов, прибыли глава правительства Израиля Нафтали Беннет и сопровождающие его лица. Этот визит проходит по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

В аэропорту премьер-министра Нафтали Беннета встретил министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль-Нахайян.

Это первый официальный визит главы правительства Израиля в ОАЭ. (Напомним, что в марте этого года Эмираты должен был посетить Биньямин Нетаниягу, находившийся тогда на посту премьер-министра. Но визит был отменен из-за проблем, возникших в отношениях с Амманом и его отказа дать добро на следование израильского самолета через воздушное пространство Иордании).


Перед вылетом в Абу-Даби Нафтали Беннет заявил, что этот визит, в ходе которого он встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом, а также с министрами ОАЭ и высокопоставленными чиновниками, "призван послужить углублению двустороннего сотрудничества во всех сферах. Отношения прекрасные и разносторонние".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:52 Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл в Абу-Даби с первым официальным визитом
16:34 Ливан: на похоронах в Аль-Бурдж а-Шамали произошла перестрелка между боевиками ФАТАХа и ХАМАСа
15:48 Иранский депутат: "Наша вражда с сионистами продолжается с Пурима"
11:27 КСИР получил 110 новейших скоростных катеров
10:45 Премьер-министр Израиля впервые посетит ОАЭ с официальным визитом
18:36 Ганц: Армия обороны Израиля получила указание подготовиться к нападению на Иран
10:17 ХАМАС: на складе в южном Ливане хранились боеприпасы для оборонных целей
08:58 Взрыв на оружейном складе ХАМАСа в Ливане. Не менее десяти раненых, разрушена мечеть
21:52 СМИ: взрыв на оружейном складе ХАМАСа в южном Ливане
21:35 СМИ: на востоке Газы боевики ХАМАСа устроили погоню за машиной с врачами из Иордании
Загрузка...