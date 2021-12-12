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NEWSru.co.il :: Ближний Восток12 декабря 2021 г., 16:34

Ливан: на похоронах в Аль-Бурдж а-Шамали произошла перестрелка между боевиками ФАТАХа и ХАМАСа

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Ливан: на похоронах в Аль-Бурдж а-Шамали произошла перестрелка между боевиками ФАТАХа и ХАМАСа

Ливанские источники сообщают, что в лагере палестинских беженцев Аль-Бурдж А-Шамали во время похорон боевика ХАМАСа Хамзы Шахина, произошла перестрелка между членами двух террористических группировок ХАМАС и ФАТХ.

В результате перестрелки были убиты двое и ранены восемь человек.

Напомним, в пятницу, 10 декабря, вечером, в лагере палестинских беженцев Аль-Бурдж А-Шамали, на юге Ливана, возле города Тир, произошел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Взрыв и пожар произошли на оружейном складе ХАМАСа.

Согласно сообщениям ливанских СМИ, пожар начался на складе горючего, оттуда огонь перекинулся на здание мечети, подвал которой использовался как оружейный склад ХАМАСа. В результате пожара мечеть была полностью разрушена, также нанесен ущерб нескольким жилым домам и офисам, расположенным поблизости.


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