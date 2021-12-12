КСИР получил 110 новейших скоростных катеров

В иранском городе Бандар-Аббас, расположенном в Ормузском проливе, состоялась церемония передачи Корпусу стражей Исламской революции 110 новых скоростных катеров. Как утверждается, они способны нести ракеты "море-море".

"В седьмой раз в нынешнем году флот получает новые вооружения. Несмотря на санкции, мы наращиваем оборонительный потенциал, следуя указаниям Верховного руководителя аятоллы Хаменеи", - заявил командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами.

По его словам, Исламской республике Иран необходимы сильные вооруженные силы, чтобы обеспечить свободу и независимость страны. "Если бы не иранская мощь, мусульманские государства региона были бы уничтожены врагами", - добавил он.

На вооружении иранских ВМС и флота КСИР стоят сотни скоростных катеров. Иран задействует их для создания помех действиям американских боевых кораблей и захвата иностранных судов.