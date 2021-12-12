Премьер-министр Израиля впервые посетит ОАЭ с официальным визитом

Премьер-министр Нафтали Беннет вылетит 12 декабря в Абу-Даби. Это первый официальный визит главы израильского правительства в Объединенные Арабские Эмираты с подписания более года назад соглашения о нормализации отношений между двумя странами.

13 декабря Беннет проведет встречу с наследником престола Абу-Даби принцем Мухаммадом бин Заидом – фактическим главой ОАЭ, после чего, как предполагается, вылетит в Израиль.

Политики обсудят расширение двусторонних отношений. При этом особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества и региональной политики, что призвано содействовать росту благосостояния и стабильности.