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NEWSru.co.il :: Ближний Восток12 декабря 2021 г., 15:48

Иранский депутат: "Наша вражда с сионистами продолжается с Пурима"

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Иранский депутат: "Наша вражда с сионистами продолжается с Пурима"

Депутат иранского парламента Зухра Ладжеванди, комментируя в интервью агентству Fars противостояние Израиля и Ирана, высказала уверенность, что конфликт уходит корнями в библейские времена.

"Сионистский режим – непримиримый враг Ирана. Этой вражде много лет. Сионисты ежегодно празднуют Пурим, годовщину жестокой резни иранского народа", - сообщила депутат, добавив, что долгое время эту вражду скрывали, но после победы в 1979 году исламской революции она стала явной.

Отметим, что не все иранские политики придерживаются такой трактовки Пурима. В 2017 году Мохаммад Джавад Зариф, занимавший тогда пост министра иностранных дел, заявил, что праздник установлен в честь спасения иранским царем евреев от Амана.


Если верить Книге Эстер, события, о которых она повествует, происходили в пятом веке до н.э. в городе Шушан – Сузах, одной из столиц Персидской империи. Сейчас это город Шуш на западе Иран. Здесь находится усыпальница, которую традиция называет мавзолеем Эстер и Мордехая.

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