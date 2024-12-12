Генассамблея ООН приняла две резолюции по Газе, отвергнув позицию Израиля и США

Генеральная ассамблея ООН прияла две резолюции, посвященные ситуации в секторе Газы. Первая требует немедленного, безоговорочного и постоянного прекращения огня в Газе, вторая выражает поддержку Агентства ООН по помощи палестинским беженцам. Резолюции не являются обязательными к исполнению.

За перемирие отдали голоса 158 стран, против проголосовали девять: Аргентина, Чехия, Венгрия, Израиль, Науру, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и США. Среди 13 воздержавшихся – Литва, Украина, а также Микронезия, обычно голосующая в поддержку Израиля. Германия и Италия, в прошлом голосовавшие против, воздержались.

За резолюцию, выражающую поддержку деятельности UNRWA и осуждающую решение Израиля о запрещении ее деятельность, высказались 159 государств, девять проголосовали против: Аргентина, Израиль, Микронезия, Науру, Палау, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и США. Среди 11 воздержавшихся – Чехия, Венгрия, Нидерланды, Южный Судан. Эта резолюция была Украиной поддержана.