Курды по ошибке сбили над Сирией американский беспилотник MQ-9 Reaper

Бойцы курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) на севере Сирии 9 декабря по ошибке сбили разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper американских ВВС, сообщает Air & Space Forces Magazine со ссылкой на Пентагон.

Судя по отчету, курды приняли американский БПЛА за турецкий и атаковали его.

Представитель министерства обороны США отмечает, что был сбит беспилотник, который осуществлял миссию против террористической организации "Исламское государство".