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Ближний Восток

Курды по ошибке сбили над Сирией американский беспилотник MQ-9 Reaper

США
Сирия
Курды
время публикации: 12 декабря 2024 г., 06:38 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 06:44
Курды по ошибке сбили над Сирией американский беспилотник MQ-9 Reaper
AP/Business Wire

Бойцы курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) на севере Сирии 9 декабря по ошибке сбили разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper американских ВВС, сообщает Air & Space Forces Magazine со ссылкой на Пентагон.

Судя по отчету, курды приняли американский БПЛА за турецкий и атаковали его.

Представитель министерства обороны США отмечает, что был сбит беспилотник, который осуществлял миссию против террористической организации "Исламское государство".

Ближний Восток
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