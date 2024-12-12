Курды по ошибке сбили над Сирией американский беспилотник MQ-9 Reaper
время публикации: 12 декабря 2024 г., 06:38 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 06:44
Бойцы курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) на севере Сирии 9 декабря по ошибке сбили разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper американских ВВС, сообщает Air & Space Forces Magazine со ссылкой на Пентагон.
Судя по отчету, курды приняли американский БПЛА за турецкий и атаковали его.
Представитель министерства обороны США отмечает, что был сбит беспилотник, который осуществлял миссию против террористической организации "Исламское государство".
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