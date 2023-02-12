Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали около 35000 человек
По состоянию на 16:00 12 февраля, Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) подтверждает гибель в этой стране более 29600 человек в результате серии землетрясений, происшедших за последние шесть дней. Свыше 80000 получили ранения и травмы. Обрушились или были значительно повреждены около 25000 зданий. Тысячи людей были спасены из-под завалов.
Власти Сирии заявляют о более 2000 погибших и тысячах пострадавших в результате серии землетрясений, которые ощущались на севере страны. Но мониторинговая группа SOHR заявляет о примерно 5300 погибших (учитываются также жертвы на территориях, не контролируемых режимом Башара Асада) и свыше 6000 раненых и травмированных. По оценке SOHR, с учетом пропавших без вести, число жертв превысит 7000.
Таким образом, в общей сложности в Турции и Сирии жертвами землетрясений, происшедших 6-10 февраля 2023 года, стали около 35000 человек.
Ведутся поисково-спасательные работы, которые затруднены тем, что подземные толчки не прекращаются.
По оценке экспертов ООН, с учетом причиненных разрушений, число жертв может удвоиться.
Последствия землетрясения в Турции. Фоторепортаж израильского журналиста
Более 70 стран направили свои спасательные миссии в Турцию после серии разрушительных землетрясений на юге и востоке этой страны. Самые многочисленные спасательные миссии прибыли в Турцию из Азербайджана (725 человек), Израиля (450), Индии (252), Франции (204), Турецкой республики Северного Кипра (200).
СЕРИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 6-7.02.2023
6 февраля на юге Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 37 километрах от Газиантепа, население которого составляет около 1,7 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
После первого мощного землетрясения последовали тысячи повторных подземных толчков. Причем подземные толчки ощущались не только на юге, но также в центре и на востоке Турции.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Обрушились тысячи домов в десяти турецких провинциях, в их числе Адана, Адьянман, Дияабакир, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатайя, Османийе, Санлиурфа, а также в сирийском городе Алеппо. Общее число пострадавших от землетрясения – около 13 миллионов человек.
Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы.
Разрушены дороги на юге Турции. Повреждены тысячи автомобилей.
САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В РЕГИОНЕ В ПРОШЛОМ
По оценке властей Турции, нынешнее землетрясение самое разрушительное с 27 декабря 1939 года, когда погибли около 33 тысяч человек.
До февраля 2023 года наиболее разрушительным за последние десятилетия в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибли более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже (магнитуда 7,2) унесло жизни почти 900 человек.