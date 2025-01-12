Новый президент Ливана: кто он, чего от него ждать, проиграли ли "Хизбалла" и Иран

Спустя более чем два года Ливан вновь обрел президента. Им стал командующий армией Джозеф Аун. Его избрание лоббировали США и Саудовская Аравия. И они готовы сделать все возможное, чтобы не позволить Ирану и опекаемой им "Хизбалле" продолжать играть ключевую роль в ливанской политике.

Конституция Ливана ограничивает права президента, однако при желании любой политик на этом посту может задать вектор развитию страны. И уже в своем первом выступлении после принятия присяги Джозеф Аун дал понять, что не намерен быть декоративной фигурой. Вопросы в том, что сможет ли он добиться реализации поставленных им задач и как у него получится балансировать между различными группами интересов в Ливане.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Безальтернативное голосование

Генерал Джозеф Аун стал 14-м президентом Ливана. Он был избран на этот пост 9 января 2025 года, за день до своего 61-летия. Таким образом спустя два года и два с половиной месяца, прошедших с истечения срока полномочий предыдущего главы государства Мишеля Ауна, президентский дворец в Ливане обрел нового хозяина.

Согласно традиции, президент в Ливане – всегда представитель общины христиан-маронитов, тогда как спикер парламента – шиит, а премьер-министр – суннит. Ливан – парламентская республика, хотя президент считается главой государства, его полномочия ограничены. Тем не менее у него есть возможности влиять на ситуацию в стране. Он возглавляет Высший совет безопасности и является верховным главнокомандующим, хотя армия подчиняется правительству. В то же время именно президент подписывает указ о назначении правительства и премьер-министра. И в прошлом были случаи, когда глава государства отказывался это делать, не соглашаясь с тем или иным кандидатом. Кроме того, именно президент должен вести переговоры о международных договорах и ратифицировать их после согласования с премьер-министром и одобрения правительства. Президент также утверждает принятые парламентом законы, но может отправить их на доработку, правда всего один раз. Так что при желании любой президент Ливана может быть как просто символической фигурой, исполняющей роль хранителя государственных институтов, так и значимым игроком. Поэтому личность президента имеет значение, как и то – какие силы за ним стоят.

При этом стоит отметить, что Джозеф Аун был избран президентом в нарушении конституции, которая не позволяет баллотироваться на пост главы государства действующим госслужащим, а также тем, кто вышел в отставку или ушел на пенсию меньше чем за два года до этого. Теперь ливанским законодателям придется вносить поправки в конституцию, но уже задним числом. Президент настолько был нужен Ливану, что все закрыли глаза на нарушение конституции.

Голосование 9 января было уже 13-й попыткой депутатов парламента избрать президента. До этого момента ливанские политики не могли прийти к компромиссу. Шиитский блок "Хизбалла" и "Амаль" вместе со своим христианским союзником настаивал на другом кандидате – лидере партии "Аль-Марада" Сулеймане Франжье, близком к Башару Асаду, тогда еще президенту Сирии. Все другие кандидатуры блокировались. Противоположный лагерь отказывался голосовать за Франжье, да и в целом среди противников "Хизбаллы" и ее партнеров не было единства.

Однако в ходе войны с Израилем ситуация изменилась, как внутри Ливана, так и в регионе в целом. "Хизбалла" понесла серьезные потери, а после падения режима Асада в Дамаске лишилась и своего плацдарма в Сирии. Последнее также подорвало возможности Ирана оказывать поддержку "Хизбалле" в восстановлении ее военного потенциала. Кроме того, "Хизбалла" подверглась острой критике внутри Ливана за то, что вновь втянула страну в вооруженное противостояние с Израилем. На этом фоне резко активизировались Саудовская Аравия и США, которые решили сделать все возможное, чтобы не позволять больше Ирану играть ключевую роль в ливанской и региональной политике. Их поддержали Франция, Египет и Катар. Хотя у Дохи своя, отличная от Саудовской Аравии, игра в Ливане и регионе. В частности, у катарцев нет проблем с Ираном, но с "Хизбаллой", учитывая ее поддержку режима Асада в Дамаске, все было не так просто. Но в любом случае Доха была заинтересована в поиске компромиссов для достижения стабильности в Ливане и регионе.

В итоге "пятерка" посредников дала понять, что Ливан не получит финансовую помощь, а, следовательно, не сможет восстановить свою экономику, если, наконец, депутаты парламента не изберут президента. Было очевидно, что им не должен стать депутат "Хизбаллы". Фаворитом США и Саудовской Аравии стал командующий армией Джозеф Аун, и в конце концов его поддержали и остальные члены "пятерки" несмотря на то, что Катар был готов поискать другого кандидата.

Однако до последнего момента, когда утром 9 января 128 депутатов ливанского парламента собрались, чтобы попытаться избрать президента, было неясно, чем закончится день. Накануне голосования Сулейман Франжье снял свою кандидатуру, других альтернативных кандидатов не нашлось, и времени для дискуссий ливанским политикам больше никто не давал. В результате у "Хизбаллы" не осталось выбора, но сразу она не сдалась.

Первый раунд голосования к успеху не привел. Не помогло даже личное присутствие в парламенте посланника президента Франции Жан-Ива Ле Дриана, посланника Саудовской Аравии Язида бин Мухаммада бин Фахда аль-Фархана, а также послов стран "пятерки".

Аун получил 71 голос из необходимых 86. При этом 37 бюллетеней оказались пустыми, 14 депутатов проголосовали за "суверенитет и конституцию", четыре бюллетеня были аннулированы и еще два человека отдали свои голоса в пользу Шибли аль-Маллата – ливанского юриста, получившего свою известность после того, как в начале 2000-х годов он довел дело жертв резни в палестинских лагерях беженцев в Ливане Сабра и Шатила против премьер-министра Израиля Ариэля Шарона до суда в Бельгии. С тех пор аль-Маллат стал известным правозащитником и влиятельным юристом, занимающимся вопросами конституционного права. В 2005-2006 годах он выступал в качестве кандидата в президенты Ливана в качестве альтернативы Эмилю Лахуду, но прервал свою кампанию после начала войны "Хизбаллы" с Израилем. В 2023 году в Ливане также звучали предложения выдвинуть кандидатуру аль-Маллата в президенты, но непосредственно перед голосованием его имя нигде не звучало. Реальной альтернативы Ауну не было. И через два часа, когда депутаты вернулись в зал заседаний, командующий армией получил уже 99 голосов.

Расклад сил изменился после разговора Ауна в перерыве между двумя раундами голосования с главой парламентского блока "Хизбаллы" Мухаммадом Раадом и депутатом от движения "Амаль" Али Хасаном Халилем. По данным ливанского портала "Джанубия", представители "шиитского дуэта" передали генералу Ауну шесть своих требований. Среди них: восстановление всей территории Ливана, достижение соглашения относительно кандидатуры нового командующего армией и оборонной стратегии, а также сохранение портфеля министра финансов за шиитской общиной. Одновременно саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что во время этого разговора обсуждался вопрос об условиях реализации соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой" на юге Ливана. Таким образом, "Хизбалла" продемонстрировала, что хоть и ослаблена, но еще может влиять на ситуацию в Ливане.

Пытается представить позитивную для себя картину и Тегеран. Так посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани подчеркнул, что без поддержки "сил сопротивления" – то есть "Хизбаллы" – президент Ливана не был бы избран. По его словам, "сторонники сопротивления связались с Джозефом Ауном и достигли с ним соглашения, учитывающего их интересы". Поэтому, по его словам, говорить, что избрание Джозефа Ауна – это "победа над сопротивлением", все равно что пребывать в иллюзиях. По его словам, Аун – не антииранский политик.

Так это или нет – еще предстоит увидеть.

Кто такой Джозеф Аун

Джозеф Аун родился в 1964 году западном пригороде Бейрута Син эль-Филь. Однако родовое гнездо его семьи находится на юге Ливана в небольшом населенном пункте Аль-Ааишие, примерно в 10 км к северо-западу от Набатии. Осенью этот район подвергался неоднократным ударам израильской армии, о чем сообщали многие арабские СМИ.

Фамилия Аун – одна из самых распространенных среди христиан в Ливане, однако не все ее носители относятся к одному клану. Так Джозеф Аун и предыдущий президент Мишель Аун не являются родственниками, хотя во многом их карьера идентична – из армии на пост главы государства. О Мишеле Ауне к моменту вступления в должность президента было известно очень много – бурная молодость, участие в гражданской войне, во время которой он успел побывать и премьер-министром и и.о. президента, отказ от поддержки Таифских соглашений, призванных положить конец внутриливанскому конфликту, противостояние Дамаску, эмиграция, возвращение и, наконец, неожиданный союз с "Хизбаллой". Джозеф Аун – своего рода "серая лошадка".

"Несмотря на реальную популярность среди ливанцев, Джозеф Аун остается загадкой. Мы мало что знаем о его политических и геополитических ориентациях или его экономическом и социальном видении. Однако мы знаем, что этот человек не из тех, кто идет на мелкие компромиссы, но, тем не менее, он понимает тонкости ливанской политики. Близкий к Соединенным Штатам, но не открыто враждебный по отношению к "Хизбалле", он символизирует форму баланса и стабильности, которая должна ознаменовать начало новой эры для Ливана", – писала в день избрания Ауна ливанская франкоязычная газета L'Orient Le Jour.

Как и его предшественник, Джозеф Аун посвятил всю свою жизнь армии, в ряды которой вступил в 1983 году в разгар гражданской войны. Закончил Военную академию, а также бакалавриат в области политологии и международных отношений частного Ливано-американского университета в Бейруте. Проходил военные курсы в США, в том числе по борьбе с терроризмом.

В 2015 году Аун стал командиром 9-й бригады, дислоцированной на границе с Израилем, а спустя два года получил пост командующего армии. Его полномочия должны были истечь еще в январе 2024 года в связи с достижением 60-летнего возраста, но были продлены из-за войны между Израилем и "Хизбаллой".

Первой задачей в качестве командующего для Ауна стало противостояние с боевиками террористической группировки "Исламское государство" на границе Ливана и Сирии. Но главным вызовом для него оказалась задача по сохранению армии на фоне коллапса ливанской экономики, случившегося вслед за политическим кризисом в 2019 году. Зарплата офицеров и солдат резко обесценилась, впрочем, как и у всего населения страны, а в какой-то момент денег для военных и вовсе не осталось. В 2021 году Аун заявил, что солдаты голодают вместе с остальным населением, и спросил политиков: "Что вы намерены делать?". Они не сделали ничего. Ситуацию в какой-то степени спас Катар, который в 2022 году объявил о выделении $60 млн на зарплаты ливанским военным.

Джозеф Аун также не допустил вмешательства армии в войну с Израилем, хотя жертвами израильских атак стали в том числе и ливанские военные. А в последний месяц на Ауна легла задача по обеспечению соглашения о прекращении огня между "Хизбаллой" и Израилем. Предполагается, что армия займет позиции на юге Ливана и сможет обеспечить порядок после того, как оттуда уйдут израильские военные.

Способность ливанской армии не допустить, чтобы "Хизбалла" восстановила на юге страны свою военную инфраструктуру и продолжала представлять непосредственную опасность для израильтян, вызывает вопросы. Так на днях в СМИ появилась запись разговора командующего Северным округом Ори Гордина с жителями Галилеи. Он, в частности, отмечает, что ливанская армия собирает боеприпасы и военное оборудование, оставшееся от "Хизбаллы", но не теми темпами, как хотелось бы израильской стороне. Он также добавил, что ливанская армия продолжает сотрудничать с "Хизбаллой" и вряд ли кто-то сможет помешать возвращению боевиков в населенные пункты в приграничном с Израилем районе.

Собственно, в этом нет сенсаций. Многие боевики "Хизбаллы" – выходцы из населенных пунктов на юге Ливана. Трудно представить, что кто-то помешает им вернуться в свои дома. Кроме того, в рядах ливанской армии служит немало шиитов, в том числе и на командных постах. И не исключено, что многие из солдат и офицеров выросли вместе с теми, кто сегодня воюет в рядах "Хизбаллы", что откладывает свой отпечаток. Они скорее будут искать компромиссы, чем воевать друг с другом. И речь не только о шиитах, но и христианах.

До сих пор ливанской армии и другим государственным силам безопасности не удавалось противостоять "Хизбалле", которая стала самым сильным вооруженным формированием в Ливане. Более того, в разгар сирийского конфликта армия была вынуждена сотрудничать с "Хизбаллой", чтобы навести порядок на границе с Сирией.

Тем не менее, ливанская армия пользуется уважением населения. Ее по-прежнему воспринимают как нейтральную силу, которая не вмешивается в разборки между различными ливанскими группировками и, если что, всегда готова защитить граждан страны. Эта репутация перенеслась и на генерала Ауна, как командующего армией. Помимо прочего, до сих пор он не был замешан ни в каких коррупционных и политических скандалах, что редкость для высокопоставленного ливанского официального лица. Учитывая все эти факторы, а также его военный опыт, кандидатуру Ауна поддержали как страны "пятерки" и многие другие внешние игроки. И именно под него они были готовы дать деньги на укрепление армии и восстановление ливанской экономики. Правда очень многое зависит, кто станет премьер-министром на ближайшие полтора года – до следующих парламентских выборов и какой расклад будет после них. Пока же сам Аун в своей инаугурационной речи дал понять, что не собирается быть номинальной фигурой на политической сцене Ливана.

Вызовы для президента

Среди главных обещаний президента Ауна, озвученных сразу после принятия присяги:

– скорейшее начало консультаций по формированию нового правительства,

– обеспечение монополии государства на ношение оружия,

– укрепление армии, чтобы она была способна бороться с контрабандой и терроризмом и охранять границы, в том числе "предотвращать израильскую агрессию",

– восстановление разрушенного во время войны между Израилем и "Хизбаллой",

– улучшение отношений с арабскими странами, в том числе решение всех проблем с Дамаском,

– изменение закона о выборах, административные и другие реформы.

К реализации первого обещания Аун приступит уже в понедельник, 13 января. На этот день он назначил начало консультаций по поиску кандидата на должность премьер-министра. Напомним, что предыдущий президент Мишель Аун не успел утвердить премьера Наджиба Микати и предложенный им состав правительства. В итоге все члены кабинета министров более двух лет носили приставку и.о. и их полномочия были весьма условны.

Пока неясно, решит ли Аун оставить Микати на своем посту и согласятся ли с его решением другие политические силы. Каждый раз выбор президента и премьера Ливана сопровождается долгими дискуссиями, которые могут растянуться на многие месяцы. Сейчас времени нет – нужно восстанавливать страну, тем более через полтора года предстоят новые выборы в парламент, после которых вновь потребуется утверждение премьера. Кроме того, одобрение премьера и правительства нужно для утверждения соглашения о прекращении огня с Израилем, если оно будет продлено в конце января. Собственно, это была одна из причин, почему международным посредникам нужно было скорейшее избрание президента Ливана – без его подписи соглашение также не вступило бы в силу.

Пока Аун и Микати провели первые встречи и договорились, что правительство будет продолжать работу до тех пор, пока ливанские политики не придут к компромиссу. В любом случае это задача хоть и сложная, но решаемая.

Сложнее сдержать другое обещание – добиться монополии государственных институтов (армии и сил безопасности) на обладание оружием. До сих пор это ни у кого не получалось, хотя еще Таифские соглашения, заключенные в 1989 году, требовали разоружения всех ливанских группировок. Многие действительно сдержали обещания, но "Хизбалла" отказалась сдавать оружие и распускать свои вооруженные формирования под предлогом борьбы "израильскими оккупантами". Трогать "силы сопротивления" никто не решался, хотя разоружение "Хизбаллы" стало главным требованием не только Таифских соглашений, но и более поздних международных документов. Это, прежде всего, резолюция СБ ООН 1701, зафиксировавшая окончание войны между Израилем и "Хизбаллой" в 2006 году, и соглашении о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года.

Ливанские СМИ обращают внимание, что в своей инаугурационной речи Джозеф Аун ни разу не упомянул традиционную тройку "армия, народ, сопротивление", зато сказал о монополизации оружия в руках государства.

Согласно информации "Аш-Шарк аль-Аусат", "Хизбалла" не хотела, чтобы Аун затрагивал этот вопрос в своей речи, но пока не сильно нервничает на этот счет. Утверждается, что согласно достигнутым с Ауном договоренностям, тема оружия "Хизбаллы" будет включена в контекст разработки новой стратегии национальной безопасности. Мнение "Хизбаллы" и "Амаль" при этом будет учтено. По данным саудовского издания, на встрече с Ауном шиитские представители обещали, что никакого оружия кроме официального, к югу от реки Литани не будет, но на этом все. Они хотят оставить оружие в других районах страны, как фактор давления на Израиль. Согласен ли с такой позицией сам Аун, неизвестно. Пока создается впечатление, что он склонен искать компромисс. Некоторые ливанские эксперты считают, что сейчас с "Хизбаллой" можно поторговаться и надавить на нее, так как шиитские кварталы прежде всего нуждаются в восстановлении после войны. Финансовые вливания могут быть обусловлены рядом требований. Но вопрос – насколько будет решителен Аун и будет ли у него широкая поддержка других ливанских сил. Пока очень многие политики, в том числе в противоположном от "Хизбаллы" лагере опасаются, что Аун возьмет слишком много власти в свои руки, пользуясь внешней поддержкой.

Первым тестом станет выбор и утверждение кандидатуры премьер-министра. От того, как сложатся отношения между главой правительства и президентом зависит многое.

С 2019 года в стране происходит чехарда власти – народные волнения, бесконечная цепочка смены премьер-министров, на этом фоне случился коллапс экономики, национальная валюта обесценивалась, вклады ливанцев в банках оказались заморожены, резко выросла безработица. Международные спонсоры были готовы помочь Ливану, но при условии проведения жестких реформ, в том числе программы борьбы с коррупцией. Без сильного и стабильного правительства это невозможно. Последняя война с Израилем усугубила ситуацию. 20% населения оказались в статусе внутри перемещенных лиц. Нанесенный войной ущерб Всемирный банк оценивает в $8,5 млрд.

И сейчас именно от Ауна зависит – каким будет новое правительство, на которое ляжет основное бремя решения экономических проблем. На самом Ауне, по всей видимости, будет ответственность за вопросы безопасности. Его же видят, как фигуру, которая сможет обеспечить проведение реформ в стране, положит конец коррупции и политическим распрям, а также восстановит работу основных государственных институтов. Местные эксперты говорят, что сейчас в Ливане открылось окно возможностей, но чтобы все получилось, должно сложиться слишком много факторов – как внутренних, так и внешних. В частности, среди внешних – это продление соглашения прекращения огня между Израилем и "Хизбаллой" и уход израильских сил с ливанской территории. Это все пока еще открытый вопрос. Но ливанцы полны надежд, по крайней мере пока. А сам Аун говорит: "Я пришел не работать в политике, я пришел строить государство". Звучит весьма многообещающе. Но Ливан уже переживал периоды взлетов и падений, чтобы слишком отдаваться эйфории.