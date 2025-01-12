Первой страной, которую посетит президент Ливана, станет Саудовская Аравия

Новый президент Ливана Жозеф Аун сообщил, что первой страной, которую он посетит после вступления в должность, станет Саудовская Аравия. Как сообщила канцелярия президента, об этом он заявил в ходе телефонного разговора с наследником престола королевства принцем Мухаммадом бин Салманом.

"Это станет признанием исторической роли Саудовской Аравии в поддержке ливанского народа, солидарности с ним, подтверждением арабской идентичности ливанцев, как фундамента их связей с государствами региона", – говорится в заявлении, распространенном канцелярией.

Саудовская Аравия, вместе с Францией и США, оказывала сильное давление на Ливан, добиваясь избрания Ауна президентом. Бывший главнокомандующий ливанской армии – противник "Хизбаллы". Избрание положило конец продолжавшемуся более двух лет политическому кризису.

Отметим, что Саудовская Аравия также стала первой страной, которую посетила высокопоставленная делегация нового сирийского руководства. В нее вошли министр иностранных дел Асаад Хасан аш-Шибани, министр обороны Мурхаф Абу Касра и глава разведки Анас Хаттаб.