Источники в Ливане: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям "за рекой Литани"
время публикации: 12 января 2025 г., 22:56 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 22:56
Вечером 12 января источники в Ливане сообщили об атаках ВВС ЦАХАЛа в нескольких районах на юге Ливана.
Согласно этим источникам, цели ударов находились в районах "за рекой Литани".
На видео, публикуемых ливанскими пользователями соцсетей, можно увидеть вторичные взрывы при ударе по цели в районе Хумин аль-Фука, что говорит о детонации боеприпасов.