Источники в Ливане: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям "за рекой Литани"

Вечером 12 января источники в Ливане сообщили об атаках ВВС ЦАХАЛа в нескольких районах на юге Ливана.

Согласно этим источникам, цели ударов находились в районах "за рекой Литани".

На видео, публикуемых ливанскими пользователями соцсетей, можно увидеть вторичные взрывы при ударе по цели в районе Хумин аль-Фука, что говорит о детонации боеприпасов.