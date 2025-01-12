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Ближний Восток

Источники в Ливане: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям "за рекой Литани"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 12 января 2025 г., 22:56 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 22:56
Источники в Ливане: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям "за рекой Литани"
кадры видео из соцсетей

Вечером 12 января источники в Ливане сообщили об атаках ВВС ЦАХАЛа в нескольких районах на юге Ливана.

Согласно этим источникам, цели ударов находились в районах "за рекой Литани".

На видео, публикуемых ливанскими пользователями соцсетей, можно увидеть вторичные взрывы при ударе по цели в районе Хумин аль-Фука, что говорит о детонации боеприпасов.

Ближний Восток
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