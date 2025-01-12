На саммите в Эр-Рияде западные и ближневосточные министры обсудили снятие санкций с Сирии

Министры иностранных дел ближневосточных и западных стран приняли участие в прошедшей в Эр-Рияде конференции, на которой обсуждался вопрос о снятии международных санкций с Сирии, где месяц назад был свергнут режим Башара Асада.

"Мы подчеркиваем важность снятия международных и односторонних санкций, которые препятствуют реализации устремлений сирийского народа к восстановлению и развитию страны", – заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан. При этом был поднят и вопрос об опасности роста экстремизма в Сирии.

Верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел ЕС проведут 27 января встречу, на которой будет выработан общий подход по вопросу о санкциях. Она подчеркнула: ЕС заинтересован в формировании в Сирии умеренного правительства, в котором будут представлены все общины страны.

Делегацию Сирии на конференции возглавил министр иностранных дел Асаад Хасан аш-Шибани. Снятие санкций, введенных в годы правления Хафиза и Башара Асадов – главный приоритет внешней политики нового режима.