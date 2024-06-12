x
12 июня 2024
|
последняя новость: 14:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 июня 2024
|
12 июня 2024
|
последняя новость: 14:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Пожар в многоэтажном здании в Кувейте, более 50 погибших

время публикации: 12 июня 2024 г., 14:48 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 14:54
Пожар в многоэтажном здании в Кувейте, более 50 погибших
AP Photo/Jaber Abdulkhaleg

В среду, 12 июня, в городе Мангаф на востоке Кувейта произошел сильный пожар в многоэтажном здании. По данным местных властей, погибли более 50 человек.

Глава МВД Кувейта шейх Фахад аль-Юсуф ас-Сабах заявил, что ответственность за пожар несут владелец здания, сотрудники коммунальных служб и компания, которая расселила работников в этом здании. Владелец здания задержан.

СМИ сообщают, что среди погибших множество граждан Индии (иностранных рабочих).

Посольство Индии в Кувейте занимается составлением списка погибших и устанавливает связь с их родственниками.

fb tel insta twitter youtube tictok