Пожар в многоэтажном здании в Кувейте, более 50 погибших
время публикации: 12 июня 2024 г., 14:48 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 14:54
В среду, 12 июня, в городе Мангаф на востоке Кувейта произошел сильный пожар в многоэтажном здании. По данным местных властей, погибли более 50 человек.
Глава МВД Кувейта шейх Фахад аль-Юсуф ас-Сабах заявил, что ответственность за пожар несут владелец здания, сотрудники коммунальных служб и компания, которая расселила работников в этом здании. Владелец здания задержан.
СМИ сообщают, что среди погибших множество граждан Индии (иностранных рабочих).
Посольство Индии в Кувейте занимается составлением списка погибших и устанавливает связь с их родственниками.