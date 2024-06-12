Подтверждена ликвидация ЦАХАЛом "генерала Хизбаллы" и его приближенных

Ливанские источники подтверждают, что минувшей ночью в деревне Джуайя (примерно в 7 км к востоку от города Тир, в южном Ливане) были ликвидированы четыре командира "Хизбаллы", в их числе Талиб Сами Абдулла (он же "Хадж Абу Талиб"), командовавший подразделением "Ан-Наср".

Судя по имеющимся данным, Талиб Сами Абдулла занимал "генеральскую" должность в военной структуре "Хизбаллы", в зоне его ответственности был "центральный сектор" от реки Литани до границы Израиля. Его называют самым высокопоставленным командиром "Хизбаллы", убитым израильтянами с начала войны "Железных мечей" (с 7 октября 2023 года), и сравнивают это с ликвидацией в январе 2024 года Джауада Уисама ат-Тауиля – одного из основных командиров спецназа "Радуан" (см. их совместное фото).

По данным арабской редакции телеканала Sky News, ВВС ЦАХАЛа выпустили три ракеты по зданию, в котором находились Талиб Сами Абдулла и его приближенные. Помимо "генерала" были убиты высокопоставленные командиры "Хизбаллы" Хусейн Мухаммад Хамид ("Саджид"), Мустафа Суфан и Мухаммад Сабара.

Ливанские СМИ передают, что в результате атаки здание, в котором находились командиры "Хизбаллы", было полностью разрушено. При этом отмечается, что рядом находится дом одного из депутатов-шиитов парламента Ливана, которому тоже был причинен ущерб.

По состоянию на 12 июня, "Хизбалла" подтверждает потерю не менее 340 своих командиров и боевиков в ходе нынешней войны с Израилем.