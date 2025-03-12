В Иране ждут советника президента ОАЭ, возможно, он доставит послание Трампа

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам внешней политики Анвар Гаргаш прибудет 12 марта в Тегеран и встретится с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Утром Арагчи заявил, что в иранской столице ждут послание президента США Дональда Трампа. "Его письмо написано, но мы его еще не получили. Письмо должен доставить эмиссар одной из арабских стран", – рассказал министр, не уточнив, кто же должен доставить письмо.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 7 марта, что направил письмо верховному лидеру Исламской республики аятолле Али Хаменеи, призвав его к переговорам с целью предотвращения получения Ираном ядерного оружия. "Я отправил письмо верховному лидеру Ирана, чтобы начать переговоры, – сказал Трамп. – У Ирана не должно быть ядерного оружия".

10 марта пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что иранское руководство не получало письма Трампа. "Хочу еще раз подчеркнуть: Исламская республика никогда не закрывала двери перед переговорами. Однако мы не готовы к переговорам, основанным на угрозах и запугивании", – сообщил он.

11 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил подход администрации Трампа в отношении его страны. Он заявил, что Тегеран – не Киев и его не принудить угрозами к переговорам. "Мы не хотим ссориться с кем-либо, но это не значит, что мы будем униженно кланяться. Мы предпочтем умереть с честью, чем жить в позоре", – заявил президент.