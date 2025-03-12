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Ближний Восток

Названа дата переговоров по иранской ядерной тематике

Иран
Ядерное оружие
время публикации: 12 марта 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 09:42
Названа дата переговоров по иранской ядерной тематике
AP Photo/Vahid Salemi

Министерство иностранных дел КНР сообщило, что 14 марта в Пекине состоятся российско-китайско- иранские переговоры по ядерной тематике. Председательствовать на них будет заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

Напомним: около недели назад СМИ сообщили, что администрация Трампа, заинтересованная в возобновлении соглашения об иранской ядерной программе, обратилась к России с просьбой стать посредником между США и Ираном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США проведут консультации по данному вопросу.

10 марта пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи рассказал, что в последние месяцы состоялось несколько встреч с представителями европейских стран. По его словам, Иран также ведет с Россией и Китаем переговоры по проблематике соглашений о судьбе иранских ядерных разработок. Чиновник обещал сообщить об их результатах.

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