Названа дата переговоров по иранской ядерной тематике

Министерство иностранных дел КНР сообщило, что 14 марта в Пекине состоятся российско-китайско- иранские переговоры по ядерной тематике. Председательствовать на них будет заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

Напомним: около недели назад СМИ сообщили, что администрация Трампа, заинтересованная в возобновлении соглашения об иранской ядерной программе, обратилась к России с просьбой стать посредником между США и Ираном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США проведут консультации по данному вопросу.

10 марта пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи рассказал, что в последние месяцы состоялось несколько встреч с представителями европейских стран. По его словам, Иран также ведет с Россией и Китаем переговоры по проблематике соглашений о судьбе иранских ядерных разработок. Чиновник обещал сообщить об их результатах.