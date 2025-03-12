Алавиты-друзы-курды: резня и соглашения в Сирии. Какова роль Израиля

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа договорился с курдами и друзами об интеграции их административных и силовых структур в государственные институты. Новости об этом поступили практически сразу после того, как сирийские службы безопасности восстановили контроль над северо-западными провинциями Сирии, где офицеры армии Башара Асада пытались спровоцировать восстание местного населения. В итоге все это обернулось резней алавитов, что бросило тень на способности аш-Шараа контролировать страну. Соглашения с курдами и друзами могут поправить ситуацию, в том числе в глазах международного сообщества. Одновременно новые власти дают понять, что сделают все возможное, чтобы не допустить раскола Сирии.

Автор публикации: Марианна Беленькая.

Что произошло на северо-западе Сирии

Более тысячи мирных граждан, в том числе женщины и дети, были убиты с 6 по 10 марта на северо-западе Сирии (провинции Тартус и Латакия), а также в Хаме и Хомсе. Такие данные приводит базирующийся в Лондоне Центр по мониторингу за правами человека в Сирии (SOHR). Кроме того, по подсчетам Центра, в столкновениях погибли около 250 сирийских военных и примерно столько же боевиков, связанных с режимом свергнутого в декабре президента Сирии Башара Асада.

Еще одна правозащитная организация Сирийская сеть по правам человека задокументировала убийство по меньшей мере 803 человек. Отмечается, что 172 сотрудника сил безопасности и 211 мирных граждан были убиты боевиками, и еще 420 человек – мирные граждане, включая 39 детей, женщин, а также "боевики, сдавшие оружие" были убиты вооруженными силами, так или иначе связанными с министерством обороны Сирии.

Большинство погибших – алавиты (конфессиональная группа, к которой принадлежал Башар Асад и значительная часть существовавшей при нем военной и политической верхушки страны).

"В нескольких алавитских деревнях за пару дней не осталось никого в живых. В других местах люди бросили все и убежали. В район, где живет моя семья в Латакии, каждые несколько часов въезжают автомобили, некоторые из водителей не говорят по-арабски (это узбеки и уйгуры), дома штурмуют, людей убивают. Среди убитых много друзей нашей семьи. Пришли и в наш дом, стали спрашивать – алавиты ли мы, но мои родители солгали, сумели ответить на вопросы, связанные с суннитской доктриной, а все, что могло бы выдать нашу принадлежность к алавитам, мы сумели спрятать. Но нет уверенности, что все это прекратилось. Насилие продолжается, особенно в деревнях. Мы разделили семью, родители остались в городе, братья и сестры разъехались в разные концы страны. По крайней мере, все не умрут одновременно", – поделился пережитым его семьей один из сирийских студентов, который сейчас учится в России, но все остальные по-прежнему в Сирии. "Мы надеемся на защиту международного сообщества. Мы никого не убивали. Мои братья – школьники и студенты, которые не вступали в армию Асада, и не наша вина, что мы родились алавитами. Спасите нас", – говорит он.

Существуют две версии развития событий, которые, впрочем, не противоречат друг другу.

Первая – недовольство алавитов действиями новых властей. Катализатором событий стала попытка ареста в одной из алавитских деревень студента университета за его публикации в соцсетях против властей. Жители деревни отказались выдать разыскиваемого, опасаясь за его жизнь. Вооруженные люди из деревни напали на патруль. Через несколько часов были организованы акции возмездия против алавитов в Тартусе, Латакии, Джабле и Баниасе. Те, у кого было оружие, оказали сопротивление. Оно было подавлено буквально за день и началась резня.

Вторая версия – восстание, организованное силами, связанными с режимом Асада. Первым звеном в цепочке событий стало нападение неизвестных на военный патруль в районе деревни Бейт-Ана в провинции Латакия. После этого начались атаки на десятки объектов сил безопасности в самых разных точках в провинциях Тартус и Латакия.

Одновременно на улицы городов в этих провинциях были организованы демонстрации алавитов, несогласных с правлением нового президента Сирии Ахмада аш-Шараа. Министерство обороны отдало приказ о полной мобилизации. В итоге все это обернулось резней алавитов, в которой, по свидетельству очевидцев, принимали участие множество иностранных наемников – выходцы с Северного Кавказа и Средней Азии. Это все те, кто до недавнего времени воевали в рядах исламистской группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), признанной террористической на уровне ООН, а также в рядах различных группировок вооруженной сирийской оппозиции.

Этноконфессиональные проблемы новых сирийских властей

Напомним, что лидер террористической группировки ХТШ Ахмад аш-Шараа, известный до недавнего времени как Абу Мухаммад аль-Джулани, в ноябре прошлого года организовал наступление на правительственные силы на севере Сирии. К нему присоединились поддерживаемые Турцией отряды сирийской вооруженной оппозиции. Очень быстро они смогли взять Алеппо и продвинуться в центр страны к Хаме и Хомсу. Президент Сирии Башар Асад бежал из Дамаска. Ахмад аш-Шараа стал фактическим правителем страны и объявил себя президентом. За прошедшие три месяца он получил от международного сообщества карт-бланш на наведение порядка в Сирии, включая решение всех внутренних конфликтов, проведение политических реформ и экономическое восстановление.

При этом СБ ООН, Евросоюз и США не стали спешить снимать санкции с Сирии, а также исключать ХТШ из списков террористических организаций. Сначала было решено посмотреть, что получится у новых властей. И аш-Шараа действительно старается создать благоприятную картину, так как без снятия санкций и лейбла террористов он не сможет получить финансирование и помощь, необходимые для восстановления Сирии и содержание армии и госаппарата.

Результаты пока выглядят неоднозначно. С одной стороны, по итогам Конференции по национальному диалогу был сформирован конституционный комитет, который должен предложить основные принципы будущего устройства Сирии. При этом возникло много нареканий, что ХТШ – составляющий костяк новых властей, пренебрегает остальными силами, которые также боролись с режимом Асада. На конференцию по диалогу не пригласили представителей некоторых этноконфессиональных групп и известных оппозиционеров. Заявленный процесс интеграции в единую армию всех вооруженных группировок также проходит очень сомнительно – одни заняли выжидательную позицию, другие присоединяются к армии формально, но сохраняют самостоятельность и прежнюю структуру. Обещанные суды над представителями бывшего режима зачастую оборачиваются акциями мести. Одновременно проявляются попытки навязывания норм шариата в самых разных сферах, включая образование.

Одной из главных проблем для новых властей стало решение проблем с этноконфессиональными группами и стоящими за ними силами. Приоритетным был курдский вопрос. Поддерживаемые Вашингтоном Силы демократической Сирии (SDF) контролируют около 30% территории на северо-востоке Сирии вдоль границы с Ираком, на которой в том числе расположены нефтяные месторождения. Основной костяк SDF составляют курдские Отряды народной самообороны (YPG).

Курды не участвовали в противостоянии с Асадом, но и не подчинялись ему. В то же время SDF постоянно воевали с протурецкими отрядами вооруженной оппозиции. Анкара также проводила операции на севере Сирии против YPG, так как считает их связанными с турецкой Рабочей партией Курдистана, которую в Турции относят к террористическим организациям. После падения режима Асада Турция требовала разоружения YPG и грозила новой военной операцией на сирийской территории. Курды признали новые сирийские власти, но настаивали на сохранении широких полномочий по управлению своей территорией и включении SDF в сирийскую армию как единую структуру и в полном составе. К участию в национальном диалоге в конце февраля SDF не пригласили.

Возникла проблема и с друзами на юге Сирии. Они приветствовали новые власти и не отказывались от диалога с Ахмадом аш-Шараа, однако представители друзских вооруженных формирований не участвовали во встречах, касающихся интеграции сирийских вооруженных группировок в регулярную армию. Они также не позволили войти в провинцию Эс-Суэйда силам Управления военных операций, представляющим новые власти. До стрельбы между представителями Сил общей безопасности Сирии и друзскими вооруженными группами дело дошло в конце февраля. Причем не на юге, а в христиано-друзском пригороде Дамаска Джарамана. Тогда погибли несколько человек. Инцидент грозил перерасти в широкомасштабный конфликт. В Джараману начали стягиваться друзские вооруженные формирования "Горная бригада" и силы "Шейх аль-Карама" (Шейх достоинства). В итоге конфликт помогли урегулировать друзские шейхи. При этом друзская община не едина и в ней царят самые разные настроения – от сближения с Дамаском до присоединения к Израилю. Впрочем, те, кто за союз с израильтянами, достаточно маргинальны. Еще в декабре такие заявления прозвучали в друзской деревне Хадар в провинции Эль-Кунейтра, однако эти слова были взяты назад. Примерно в то же время был создан Военный совет Эс-Суэйды, который выступил за создание "децентрализованного светского государства", а по сути друзской автономии по аналогии с тем, что было на тот момент у курдов на северо-востоке Сирии.

Собственно, как отмечают арабские эксперты, Военный совет и был создан в координации с SDF. Его возглавил бывший офицер-дезертир из асадовской армии Тарик аш-Шуфи. Однако у совета нет ни влияния, ни поддержки среди основных друзских сил и авторитетов. В феврале деятельность Военного совета резко активизировалась. Это совпало с серией публикаций в израильских СМИ, что друзы просят защиты у Израиля. Хотя из уст друзских шейхов этого не звучало. Военный совет в Сирии сочли прокси Израиля, а вся друзская община оказалась в очень непростой ситуации – ей и без того нелегко давался диалог с взявшими власть в Сирии исламистами, а тут их еще начали обвинять в сепаратизме и предательстве. Ситуация накалялась, но в этот момент все внимание в Сирии было отвлечено на северо-запад и алавитов.

Лозунг "Смерть алавитам" звучал еще в начале конфликта в Сирии в 2011 году в районах, занятых различными оппозиционными исламистскими группировками. Наложилось два фактора. Для радикального ислама алавиты – еретики. К тому же на алавитов выливается вся ненависть к режиму Башара Асада, который, как и его отец, был выходцем из этой общины. Соответственно они окружали себя близкими людьми везде, где только возможно – от политики до бизнеса. Представители общины также занимали высокие посты в армии и силовом аппарате. Правда, здесь сказывалась не только связь с Асадами. Большинство алавитов происходят из достаточных бедных деревенских семей. Армия стала для них социальным лифтом, и они были лояльны правящему режиму. Им, по сути, некуда было отступать после начала сирийского конфликта. Впрочем, алавитская община столь же разнообразна, как самая Сирия. Среди них по-прежнему много бедняков, а также среднего класса, интеллигенции, в том числе и тех, кто всю жизнь выступал против режима Асада. Но у общины сложился определенный имидж и после падения режима алавиты опасались мести. Придя к власти, Ахмад аш-Шараа поспешил успокоить сирийские меньшинства, гарантировав соблюдение их прав и безопасность. Однако ожидания алавитов не оправдались.

Прежде всего, после роспуска армии и силовых структур Асада многие алавиты остались без зарплаты, а отставные офицеры – без военной пенсии, которая в последнее время хоть и была скудной, но позволяла как-то выживать. При этом многие поверили властям и согласились сдать оружие. Как выяснилось – зря. Участились случаи расправ над алавитами. На этом фоне в соцсетях все чаще стали звучать подстрекательские призывы к алавитам выступить против новых властей. Поводов для недовольства было предостаточно.

Кто стоял за алавитским восстанием

Среди подстрекателей "алавитского восстания" называют бывших высокопоставленных командиров и офицеров армии Асада.

Среди них:

– Сухейль аль-Хасан, бывший командующий 25-й дивизией ("Силы тигра"), один из самых жестоких генералов Асада и как его называли "любимый генерал Путина"; деревня Бейт-Ана, где 6 марта произошло первое нападение на патруль – его малая родина; считается, что именно аль-Хасан стоит за многими стычками между бывшими военными и новыми силами безопасности, которые происходили на северо-западе Сирии все последние три месяца.

– Гияс Дала, один из командиров распущенной Четвертой дивизии Махера Асада; через несколько часов, как стало известно о серии одновременных атак в соцсетях появилось заявление от имени "Военного совета по освобождению Сирии"; документ подписали Гияс Дала, исчезнувший после падения режима Асада, а также десятки бывших высокопоставленных силовиков и военных. Новоявленный совет объявил, что среди его целей: "освобождение сирийской территории от всех оккупационных и террористических сил", "восстановление государственных институтов на национальной и демократической основе" и "свержение существующего режима и демонтаж его репрессивного сектантского аппарата". Дала известен как один из "самых видных сторонников иранской оси среди представителей свергнутого режима Асада".

– Ибрагим Хуэйджи – бывший глава разведки ВВС Сирии при президенте Хафезе Асаде. 7 марта появилось сообщение о его аресте службами безопасности.

– Микдад Фатиха, офицер армии Асада, объявивший в феврале о создании "Прибрежной бригады", в состав которой вошли бывшие военные. В своих последних речах Фатиха активно призывал алавитов не сдавать оружие и присоединиться к нему в борьбе с новыми властями.

Действия этих людей в целом не находят одобрения среди алавитской общины, которая, как и остальные сирийцы, устала от войны. Алавиты при всех претензиях к новым властям понимают, что их подставили. Причем одно из самых гневных заявлений по этому поводу прозвучало из уст Рами Махлуфа – двоюродного брата Башара Асада, с которым они в последние годы находились в весьма напряженных отношениях, не поделив деньги. Махлуф обвинил Асада в том, что его окружение буквально добивает алавитскую общину. "Вдобавок ко всему ты сбежал с деньгами, которые, если бы их распределили среди людей, не оставили бы ни одного голодного или бедного человека. Сегодня ваше окружение выступает с этим глупым шагом, чтобы уничтожить то, что осталось от секты (алавитов), которая пожертвовала самой дорогой своей молодежью, чтобы государство не пало. Вся кровь этих невинных молодых людей, которые погибли, на вас", – написал он в обращении к кузену в Facebook. Примечательно, что всего за два дня до падения режима Махлуф раскритиковал руководство вооруженными силами Башара Асада и объявил о своем вкладе в размере 50 миллиардов сирийских фунтов, которые должны были быть переданы Сухейлю аль-Хассану для финансирования его военных операций. Однако режим пал, Асад бежал, сирийская армия была распущена, а аль-Хасан и Махлуф исчезли.

Расследования и наказания

Резня алавитов вызвала осуждение международного сообщества, хотя многим оно кажется достаточно сдержанным, особенно если сравнивать с критикой в адрес Израиля. Тем не менее в защиту сирийских меньшинств выступили и США, и Россия и Евросоюз. Звучала критика и в арабских странах, однако они одновременно выразили поддержку Ахмаду аш-Шараа и его попыткам сохранить единство Сирии.

Лично для аш-Шараа произошедшее стало серьезным вызовом. Прежде всего, ему надо было доказать, что он способен удержать контроль за сирийской территорией. И здесь порядок удалось навести очень быстро, по крайней мере на данном этапе. Сложнее разобраться в своем лагере – понять, кто допустил резню и такое большое число жертв среди гражданского населения. В арабских СМИ указывают на виновных среди командировок группировок, связанных с минобороны, но до сих пор сохраняющих самостоятельность своих действий. Очень много вопросов и к тому, что после прихода к власти аш-Шараа повысил нескольких командиров несирийского происхождения и не избавился от иностранных боевиков в рядах ХТШ и других группировок. Контролировать разрозненные группировки оказывается сложнее, чем контролировать территории. Теперь все ждут, кого аш-Шараа назначит виновным.

Кроме того, аш-Шараа нужно успокоить сирийские меньшинства, которых напугала и возмутила резня алавитов. Он также не хочет выглядеть "мясником" как Асад в глазах международного сообщества. Повторение того, что произошло на прошлой неделе грозит еще долгим неснятием санкций и понижением кредита доверия со стороны международного сообщества.

Поэтому практически сразу после того, как силы безопасности взяли ситуацию под контроль, аш-Шараа распорядился создать независимый национальный комитет по расследованию резни, от которого через 30 дней ждут ответа – кто виноват. Кроме того, было объявлено о формировании высшего комитета по сохранению гражданского мира. Этому органу поручено "напрямую общаться с населением сирийского побережья, выслушивать его и оказывать ему необходимую поддержку для обеспечения защиты его безопасности и стабильности". В канцелярии президента подчеркнули, что комитет будет работать над "укреплением национального единства на этом деликатном этапе".

Договоренность с курдами и друзами

Сразу после новостей о резне алавитов многие эксперты выразили мнение, что теперь курды и друзы не будут спешить договариваться с Дамаском. Однако вышло наоборот.

В воскресенье стало известно, что командующий SDF Мазлум Абди и президент Сирии Ахмад аш-Шараа подписали соглашение об "интеграции всех гражданских и военных институтов на северо-востоке Сирии в систему управления сирийским государством, включая пограничные переходы, аэропорт, а также нефтяные и газовые месторождения".

Соглашение включает еще семь пунктов. Среди них: гарантия права всех сирийцев на участие в политическом процессе и всех государственных институтах независимо от их религиозной или этнической принадлежности, признание курдской общины неотъемлемой частью сирийского государства и гарантирование ее прав на гражданство и конституционных прав, прекращение огня на всей сирийской территории, обеспечение возвращения всех перемещенных сирийцев в свои города и деревни, поддержка сирийского государства в противостоянии остаткам режима Асада и всем другим угрозам, направленным против безопасности и единства Сирии, неприятие призывов к разделению, разжигания ненависти и попыток посеять раздор между всеми слоями сирийского общества. Реализация соглашения должна завершиться не позднее конца этого года, для наблюдения за этим процессом будут созданы исполнительные комитеты.

Подписание соглашения в эти дни оказалось в какой-то степени неожиданным, хотя переговоры между Дамаском и SDF не были секретом. Делегация SDF приезжала в феврале в сирийскую столицу и там обсуждались примерно те же пункты. Тогда же руководство SDF

объявило о начале процесса подготовки к вхождению своих сил в структуру сирийской армии, а Абди пригласил аш-Шараа северо-восток Сирии. Однако казалось, что процесс не будет столь стремительным, тем более не было четкой ясности как будет происходить процесс интеграции силовых структур. Дамаск отклонил предложение SDF о вхождении в Министерство обороны в качестве единого блока. После подписания соглашения этот вопрос публично так и не был прояснен. По всей видимости эти и другие детали еще будут обговариваться. Пока же подписанный документ выглядит скорее как декларация о намерениях, чем конкретный план действий.

Срочность подписания соглашения эксперты объясняют несколькими факторами. Первый – давление США, которые, согласно разным источникам, дали понять курдам, что в самое ближайшее время могут уйти из Сирии. А это означает, что они лишатся дополнительной защиты в случае новой турецкой операции. Что в действительности планируют США неизвестно, но на первом президентском сроке Трамп уже сокращал присутствие в Сирии.

Кроме того, Вашингтону нужно как можно меньше проблем в регионе, а договоренности между SDF и курдами снимают часть рисков гражданской войны в Сирии. Важно, что буквально за два дня до подписания соглашения с Дамаском Мазлум Абди провел встречу с командованием международной коалиции в Сирии и они договорились вместе вести переговоры с сирийскими властями.

Второй фактор – события на северо-западе Сирии, которые заставили аш-Шараа ускорить договоренности с курдами. Это было нужно, чтобы успокоить меньшинства и снизить напряженность в стране, тем более и курды, и друзы выступили с резкой критикой резни алавитов. Курды заявили, что ответственность за произошедшее лежит на Дамаске и никаких оправданий этому быть не может.

На этом фоне Аш-Шараа особенно важно получить дополнительную помощь в борьбе с режимом, а "не нож в спину". Особенно с учетом того, что курдские территории стали буфером между остальной частью Сирии и Ираком, где на данный момент сосредоточены проасадовские силы. По некоторым данным многие из тех, кто участвовал в последнем "восстании" проникли в Сирию из Ирака через курдские районы. Немаловажно и то, что договоренность между курдами и Дамаском пользуется полной поддержкой основных международных игроков, начиная с США, а значит аш-Шараа отыгрывает очки, потерянные после событий на северо-западе Сирии. В поддержку этой версии некоторые источники утверждают, что документ, который подписали аш-Шараа и Абди был отвергнут Дамаском на февральских переговорах и с тех пор он ничуть не изменился, однако был подписан.

Резня алавитов ускорила и переговоры между Дамаском и друзами. В понедельник появилась информация, что договоренности аналогичные подписанным с SDF почти достигнуты и с друзами провинции Эс-Суэйда. По информации телеканала "Аль-Джазиры", соглашение предусматривает, что службы безопасности в Эс-Суэйде будут подчинены сирийскому МВД, но местный полицейский персонал будет состоять из жителей провинции. В то же время губернатор и начальник полиции, которых будет назначать Дамаск могут не быть жителями Эс-Суэйды. Кроме того, по данным телеканала "Аль-Хадас", соглашение позволяет сирийским силам безопасности войти в Эс-Суэйду и взять под контроль полицейские участки в координации с друзскими силами, лояльными Дамаску. Официальные заявления представителей общины друзов ожидаются в среду, но еще накануне над губернаторским дворцом в Эс-Суэйде вновь подняли сирийский национальный флаг, который на прошлой неделе был заменен на друзский.

Региональный фактор

Смена режима в Дамаске повлияла на многое в жизни сирийцев, кроме одного фактора – борьбу региональных и международных игроков за влияние в Сирии. Иран и его прокси, в первую очередь ливанская "Хизбалла" и иракские шиитские группировки ушли из Сирии, но не оставляют надежды отыграть потерянное.

Неслучайно аш-Шараа обвинил в интервью Reuters в разжигании беспорядков в Сирии "иностранную державу". О ком речь он не сказал, но подчеркнул при этом, что есть "стороны, которые проиграли из-за новой реальности в Сирии". Это явный отсыл к Ирану. О вмешательстве Тегерана, также как об оказании помощи антиправительственным силам со стороны ливанской "Хизбаллы" говорили и многие сирийские чиновники, например представитель сил безопасности в Латакии Саджид ад-Дик и губернатор Латакии Мухаммад Осман. И "Хизбалла" и Иран поспешили это опровергнуть, при этом Тегеран резко осудил "убийства невинных людей".

Впрочем, слова аш-Шараа могли касаться и Ирака. Арабские источники утверждают, что Дамаск направил послание Багдаду, где просил не позволять никому использовать иракскую территорию для создания угрозы стабильности Сирии. И без того между Дамаском и Багдадом немало нерешенных проблем, а после смены власти в Сирии они только возросли, учитывая, что большинство населения Ирака – шииты, а шиитские группировки тесно связаны с Ираном. Многие из них воевали в Сирии на стороне Асада, а сейчас вернулись домой. Вместе с ними в Ирак ушли и около тысячи сирийских солдат, а также афганская группировка "Фатемиюн" и пакистанская группировка "Зейнабиюн", связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции. То есть, по большом счету, – проблемы Дамаска с Багдадом, это – проблемы с Тегераном.

Активно обвиняет Иран во вмешательстве в сирийские внутренние дела и Турция, которая сама претендует на то, чтобы оказывать основное влияние на аш-Шараа.

Турция развила достаточно бурную деятельность в Сирии и готова заменить всех других основных игроков. В частности, Анкара призвала к созданию регионального альянса, который мог бы заменить международную коалицию в борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство", которых еще достаточно в Сирии. Турция стремится также убедить США прекратить поддержку курдских YPG и сама продолжает наносить точечные удары на севере Сирии по позициям курдов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник приветствовал соглашение между Дамаском и SDF, заявив, что это будет способствовать безопасности Сирии. В то же время агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник сообщило, что Анкара "сдержанно оптимистична" в отношении соглашения, так как хочет увидеть, как оно будет реализовано.

В свою очередь аш-Шараа явно не хочет попасть под полную зависимость от Турции или Запада. Впрочем, последнее ему не грозит. В уже упомянутом интервью Reuters он сказал, что "сирийское досье" не входит в список приоритетов президента США Дональда Трампа. Неслучайно аш-Шараа решил поддерживать связи с Москвой, несмотря на то, что российские военные в Сирии постоянно бомбили районы, контролируемые ХТШ. "Мы хотим сохранить глубокие стратегические отношения", – сказал аш-Шараа про Россию. С учетом потепления отношений между Москвой и Вашингтоном это особенно важно. Если раньше они практически всегда противостояли в Сирии, то теперь могут договариваться.

Вмешивается в ситуацию в Сирии и Израиль, который воспользовался падением режима Асада и расширил буферную зону между своей и сирийской территорией, заняв новые стратегические точки на Голанских высотах. Израиль также методично уничтожает всю военную инфраструктуру Сирии, нанося удары по территории этой страны. При этом израильские власти стали активно вмешиваться в сирийскую внутреннюю политику – то выступая в защиту друзов, то алавитов и резко критикуя Ахмада аш-Шараа.

Вопрос, какие цели преследует в Израиль. Арабские эксперты уверены – что в интересах Израиля раскол Сирии и создание там своих прокси среди этноконфессиональных меньшинств – друзов, алавитов и курдов. И в этой связи они оценивают договоренности Дамаска с друзами, как определенный ответ Израилю – раскола Сирии не выйдет.

В тоже время среди израильских экспертов нет единства. Так, к примеру, преподаватель Тель-Авивского университета профессор Эяль Зисер сказал в интервью газете "Маарив", что Израилю нужно укреплять связи с теми, кто готов с ним разговаривать, следить, чтобы Иран не вернулся в Сирию, но при этом не вмешиваться. Однако, по словам Зисера, Израиль делает ровно наоборот. "По моему мнению, Израиль зря вмешивается. Мы вошли на территорию Сирии. Если мы хотим защитить Голанские высоты, мы можем встать на забор и следить за происходящим. Видите, кто-то приближается? Устраните его. В чем смысл патрулирования сирийских деревень, которые сегодня за нас, а завтра против нас?", – сказал он. Зисер также добавил, что заявления о защите друзов им только вредят. "Им не нужно, чтобы на них было написано, что они сотрудничали с Израилем. Они об этом не просят", – подчеркнул профессор, добавив, что нужно и можно "помогать под столом"".

Одновременно в СМИ появились сообщения, что Израиль хочет, чтобы российские военные базы остались в Сирии, для противостояния роста турецкого влияния. "Политические и военные связи с российским режимом в Сирии, а также израильско-российский механизм предотвращения военных трений доказали эффективность отношений между странами. Израиль очень обеспокоен тем, что турецкое присутствие в Сирии ускорит негативные процессы против Израиля и создаст угрозу израильской границе", – пишет военный корреспондент портала Walla Амир Бухбут. В тоже время у экспертов INSS нет однозначного мнения о роли, которую в будущем может сыграть Турции в случае укрепления ее позиций в Сирии. По их мнению, это может привести как к политическим и военным трениям с Израилем, потенциально перерастающим в прямую военную конфронтацию, так и снижению риска военных действий между Сирией и Израилем при посредничестве Анкары. Нет однозначного мнения и на счет России. Если она не могла помешать расширению иранского присутствия в Сирии, то как помешает Турции? Кроме того, еще свежо в памяти: сколько российского оружия обнаружил ЦАХАЛ в Ливане в арсенале "Хизбаллы".

И в любом случае ни в Израиле, ни где-либо еще пока нет понимания – каким будет правление Ахмада аш-Шараа, удержит ли он власть, и во что в итоге превратятся исламистские группировки, составляющие костяк его армии. Слепо доверять – оснований нет, тем более у Израиля.