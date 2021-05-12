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NEWSru.co.il :: Ближний Восток12 мая 2021 г., 17:08

ХАМАС угрожает отметить праздник Ид аль-Фитр беспрецедентными обстрелами Израиля

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ХАМАС угрожает отметить праздник Ид аль-Фитр беспрецедентными обстрелами Израиля

Руководство террористической организации ХАМАС в Газе угрожает возобновить массированные обстрелы центральных районов Израиля после начала празднования Ид аль-Фитра (завершение месяца Рамадан).

В СМИ и социальных сетях распространяется заявление ХАМАСа о том, что ракетные обстрелы возобновятся, начиная с 18:00.

Командование боевиков ХАМАСа обещает побить рекорд интенсивности обстрелов Израиля, установленный в ночь на 12 мая.


Командование "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) заявляет, что "Израиль и его лидеры должны быть готовы заплатить цену" за ликвидацию "бригадного генерала" Басама Исы ("Абу Имада") и других командиров и боевиков ХАМАСа.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в Газе и готовится к отражению массированной ракетной атаки.

Празднование Ид аль-Фитра завершится вечером 13 мая.

Заместитель главы политбюро террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что получил обращение от Европейского Союза с просьбой "прекратить обстреливать Израиль ракетами малой дальности". "Я ответил, что мы прекратим использовать ракеты малой дальности и будем использовать ракеты большой дальности", - заявил Абу Марзук.

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