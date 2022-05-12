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NEWSru.co.il :: Ближний Восток12 мая 2022 г., 17:12

Эмир Катара в Тегеране: "Убийцы Ширин Абу Аклэ должны понести наказание"

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Эмир Катара в Тегеране: "Убийцы Ширин Абу Аклэ должны понести наказание"

Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани провел в Тегеране переговоры с президентом Исламской республики Иран Эбрагимом Раиси. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", одна из главных целей визита – спасение ядерного соглашения.

Катар поддерживает дружеские отношения как с США, так и с Ираном. Как сообщил анонимный источник, необходимо найти новую формулу компромисса. Ранее США отвергли требование Ирана исключить Корпус стражей Исламской революции из списка террористических организаций.

На совместной пресс-конференции с Раиси эмир коснулся и гибели в Дженине сотрудницы катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. "Ответственные за ее убийство должны понести наказание", - заявил он.


Ответственность за гибель своей сотрудницы телеканал возложил на Израиль. Израильские власти предлагают провести международное расследование с участием Палестинской администрации, однако ПА отвергает это предложение.

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