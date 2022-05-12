Эмир Катара в Тегеране: "Убийцы Ширин Абу Аклэ должны понести наказание"
Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани провел в Тегеране переговоры с президентом Исламской республики Иран Эбрагимом Раиси. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", одна из главных целей визита – спасение ядерного соглашения.
Катар поддерживает дружеские отношения как с США, так и с Ираном. Как сообщил анонимный источник, необходимо найти новую формулу компромисса. Ранее США отвергли требование Ирана исключить Корпус стражей Исламской революции из списка террористических организаций.
На совместной пресс-конференции с Раиси эмир коснулся и гибели в Дженине сотрудницы катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. "Ответственные за ее убийство должны понести наказание", - заявил он.
Ответственность за гибель своей сотрудницы телеканал возложил на Израиль. Израильские власти предлагают провести международное расследование с участием Палестинской администрации, однако ПА отвергает это предложение.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Гроб с телом убитой журналистки "Аль-Джазиры" доставлен в Иерусалим
Представитель ПА: Израилю отказано в проведении совместного расследования обстоятельств гибели Ширин Абу Аклэ