Эмир Катара в Тегеране: "Убийцы Ширин Абу Аклэ должны понести наказание"

Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани провел в Тегеране переговоры с президентом Исламской республики Иран Эбрагимом Раиси. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", одна из главных целей визита – спасение ядерного соглашения.

Катар поддерживает дружеские отношения как с США, так и с Ираном. Как сообщил анонимный источник, необходимо найти новую формулу компромисса. Ранее США отвергли требование Ирана исключить Корпус стражей Исламской революции из списка террористических организаций.

На совместной пресс-конференции с Раиси эмир коснулся и гибели в Дженине сотрудницы катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. "Ответственные за ее убийство должны понести наказание", - заявил он.

Ответственность за гибель своей сотрудницы телеканал возложил на Израиль. Израильские власти предлагают провести международное расследование с участием Палестинской администрации, однако ПА отвергает это предложение.