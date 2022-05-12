ООН: на предотвращение утечки нефти, угрожающей катастрофой Красному морю, требуется 144 млн долларов
Согласно опубликованным ООН данным, операция по спасению танкера Safer, брошенного с грузом нефти у берегов Йемена, обойдется в 144 миллиона долларов. 80 миллионов из этой суммы будет потрачено на выкачку более чем миллиона баррелей нефти.
По словам координатора ООН по гуманитарным вопросам в Йемене Дэвида Грессли, состояние ржавого судна постоянно ухудшается, и опасность утечки возрастает с каждым днем. Не исключено, что танкер взорвется.
В зоне бедствия окажется не только Йемен, но также Саудовская Аравия, Джибути и Эритрея – весь юг акватории Красного моря. На преодоление последствий катастрофы придется потратить минимум 20 миллиардов долларов.
Safer, спущенный на воду 45 лет назад, был брошен командой в 2015 году. На его борту находится 1,1 миллиона баррелей нефти. Направленным ООН специалистам удалось осмотреть его только в начале 2021 года из-за противодействия контролировавших Худейду хуситов.
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