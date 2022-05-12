Иерусалим:
12 - 23°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
22 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток12 мая 2022 г., 09:47

ООН: на предотвращение утечки нефти, угрожающей катастрофой Красному морю, требуется 144 млн долларов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ООН: на предотвращение утечки нефти, угрожающей катастрофой Красному морю, требуется 144 млн долларов

Согласно опубликованным ООН данным, операция по спасению танкера Safer, брошенного с грузом нефти у берегов Йемена, обойдется в 144 миллиона долларов. 80 миллионов из этой суммы будет потрачено на выкачку более чем миллиона баррелей нефти.

По словам координатора ООН по гуманитарным вопросам в Йемене Дэвида Грессли, состояние ржавого судна постоянно ухудшается, и опасность утечки возрастает с каждым днем. Не исключено, что танкер взорвется.

В зоне бедствия окажется не только Йемен, но также Саудовская Аравия, Джибути и Эритрея – весь юг акватории Красного моря. На преодоление последствий катастрофы придется потратить минимум 20 миллиардов долларов.


Safer, спущенный на воду 45 лет назад, был брошен командой в 2015 году. На его борту находится 1,1 миллиона баррелей нефти. Направленным ООН специалистам удалось осмотреть его только в начале 2021 года из-за противодействия контролировавших Худейду хуситов.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 февраля 2022
ООН: из танкера, угрожающего катастрофой Красному морю, будет выкачана нефть
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 ноября 2020
Эксперты ООН осмотрят супертанкер, угрожающий Красному морю экологической катастрофой

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:47 ООН: на предотвращение утечки нефти, угрожающей катастрофой Красному морю, требуется 144 млн долларов
15:31 Лавров обсудил с султаном Омана ситуацию в Украине
14:50 Насралла выступил против посредничества "штейнов" на переговорах с Израилем
13:42 "Исламский джихад": в Дженине боевики обстреляли военных, пришедших в дом "шахида"
12:18 В Иране сообщено об аресте иностранцев, организовавших беспорядки
11:47 Аятолла Хаменеи признал, что в Иране начались манифестации
10:49 Израильская компания направила в Сирию установки, получающие воду из воздуха
08:44 ХАМАС назвал гибель журналистки "Аль-Джазиры" преступлением со стороны Израиля
06:41 SANA: армия Израиля нанесла удар по цели на сирийской части Голанских высот
14:21 Иран отказался от обмена приговоренного к смерти "израильского агента"
Загрузка...