ООН: на предотвращение утечки нефти, угрожающей катастрофой Красному морю, требуется 144 млн долларов

Согласно опубликованным ООН данным, операция по спасению танкера Safer, брошенного с грузом нефти у берегов Йемена, обойдется в 144 миллиона долларов. 80 миллионов из этой суммы будет потрачено на выкачку более чем миллиона баррелей нефти.

По словам координатора ООН по гуманитарным вопросам в Йемене Дэвида Грессли, состояние ржавого судна постоянно ухудшается, и опасность утечки возрастает с каждым днем. Не исключено, что танкер взорвется.

В зоне бедствия окажется не только Йемен, но также Саудовская Аравия, Джибути и Эритрея – весь юг акватории Красного моря. На преодоление последствий катастрофы придется потратить минимум 20 миллиардов долларов.

Safer, спущенный на воду 45 лет назад, был брошен командой в 2015 году. На его борту находится 1,1 миллиона баррелей нефти. Направленным ООН специалистам удалось осмотреть его только в начале 2021 года из-за противодействия контролировавших Худейду хуситов.