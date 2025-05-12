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Ближний Восток

"Рабочая партия Курдистана" объявила о самороспуске

Турция
Террористы
Курды
время публикации: 12 мая 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 10:35
"Рабочая партия Курдистана" объявила о самороспуске
AP Photo/Lefteris Pitarakis, FILE

"Рабочая партия Курдистана", признанная террористической организацией как в Турции, так и во многих западных странах, в том числе США, сообщила о самороспуске и прекращения вооруженной борьбы против Турции. РПК будет разоружена.

Инициатором решения стал глава РПК Абдула Оджалан, с 1999 года отбывающий пожизненный приговор в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. Турецкая сторона подчеркивает: самороспуск группировки не повлечет за собой помилования ее лидера.

Вооруженный конфликт, начавшийся в 1984 году, унес более 40000 человеческих жизней. Власти Турции обвиняют Демократическую партию народов, представляющую интересы курдов, ответвлением РПК. За нее традиционно голосует около 10% населения государства.

Ближний Восток
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