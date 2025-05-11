Хуситы: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по морским портам в Йемене

Террористическое движение "Ансар Аллах" (хуситы) сообщило о начале атаки ВВС ЦАХАЛа на морские порты в Йемене.

В телеграм-канале движения сообщается, что не менее десяти ударов было нанесено по порту Рас-Иса, взрывы прогремели в порту Ходейды. О начале атак также сообщил телеканал "Аль-Арабия".

За несколько минут до этого арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей Йемена, сообщив, что вскоре будут атакованы морские порты Рас-Иса, Ходейда и Салиф. "В связи с тем, что террористический режим хуситов использует морские порты на своей территории, мы настоятельно призываем находящихся в этих портах людей эвакуироваться", – говорилось в сообщении.

Отметим, что пресс-служба ЦАХАЛа официально эти сообщения не комментирует. А телеканал "Аль-Арабия" передал, что источник в Иерусалиме заявил: "Израиль предупредил хуситов об атаке, но пока удары не наносятся". Израильские СМИ предположили, что ЦАХАЛ опубликовал предупреждение в рамках психологической атаки.

Предыдущая атака объектов на территории, контролируемой хуситами в Йемене, была осуществлена ВВС Израиля 6 мая в ответ на ракетный обстрел международного аэропорта Израиля 4 мая. Атака началась примерно через один час после того, как арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей Йемена, сообщив, что вскоре будет атакован международный аэропорт в Сане, столице этой страны. В атаке участвовали около 20 боевых самолетов.