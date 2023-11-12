Резолюция по итогам саммита в Эр-Рияде: осуждение Израиля и требование создать палестинское государство в границах 1967 года

В Эр-Рияде прошел международный арабо-мусульманский саммит для обсуждения "чрезвычайной ситуации в секторе Газы" с целью выработки единой позиции по поводу войны в Газе и принятия решений по поводу того, как справиться с нынешним кризисом.

Главы государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) по итогам саммита в Эр-Рияде решительно осудили военную операцию Израиля в секторе Газы, потребовав ее немедленного прекращения.

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"Мы осуждаем израильскую агрессию против сектора Газы и военные преступления, а также варварские, бесчеловечные и жестокие массовые убийства, совершаемые колониальным оккупационным правительством против сектора и палестинского народа на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Мы требуем немедленно прекратить эту агрессию", – говорится в итоговой резолюции саммита, цитируемой агентством "Интерфакс".

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В резолюции саммита подчеркивается, что "предварительным условием мира с Израилем и установления нормальных отношений является прекращение им оккупации всех палестинских и арабских территорий". Это, в частности, подразумевает "создание независимого, полностью суверенного палестинского государства на основе границ от 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", а также право палестинских арабов на самоопределение в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 1948 года.

Опрос в телеграм-канале: Считаете ли вы, что Израиль для урегулирования конфликта с арабами должен отступить к границам 1967 года?

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Участники саммита заявили, что международному сообществу необходимо начать "серьезный мирный процесс для принятия решения о сосуществовании двух государств, которое удовлетворяет все законные права палестинского народа".

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В резолюции саммита Организация освобождения Палестины названа единственным законным представителем палестинского народа. ОИС призывает все палестинские фракции и партии объединиться под эгидой ООП.

На данном этапе ОИС требует от Израиля снять осаду Газы и обеспечить незамедлительную беспрепятственную доставку в сектор автоколонн с гуманитарной помощью.

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Кроме того, члены ОИС призвали все страны "прекратить экспорт оружия и боеприпасов оккупационным властям, которые используются их армией и поселенцами-террористами для убийства палестинского народа и разрушения его домов, больниц, школ, мечетей, церквей".

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Они также выступили против "попыток перемещения, депортации или изгнания палестинского народа, будь то в пределах сектора Газы, Западного берега, включая Иерусалим, или за пределы их территорий в любом направлении", заявив, что эти попытки являются военным преступлением.

"Призываем прокурора Международного уголовного суда завершить расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых Израилем против палестинского народа на всех оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим", – сказано в резолюции ОИС.

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Судя по приводимым цитатам, ХАМАС в резолюции упомянут не был. Действия ХАМАСа и других террористических организаций ОИС не осуждает.