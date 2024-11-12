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Ближний Восток

"Аль-Масира": американские БПЛА атаковали цели в Йемене

время публикации: 12 ноября 2024 г., 14:17 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 14:17
"Аль-Масира": американские БПЛА атаковали цели в Йемене
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменский канал "Аль-Масира", аффилированный с исламистской террористической организацией "Ансар Аллах", сообщает, что два БПЛА ВВС США атаковали цели в районах Дхи Наим и Ас-Саумаах, в провинции Аль-Байда, к юго-востоку от Саны.

Информация о причиненном ущербе уточняется.

Ранее телеканал "Аль-Маядин", аффилированный с "Хизбаллой", сообщал, что в ночь на 12 ноября ВВС США и Великобритании вновь атаковали цели в Йемене. Судя по имеющимся данным, были атакованы объекты боевиков "Ансар Аллах" (хуситы) в районе Аль-Фаза в Ходейде.

Отметим, что силы западной коалиции атакуют хуситов в Йемене третий день подряд.

Ближний Восток
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"Аль-Маядин": ВВС США и Великобритании вновь атаковали хуситов в Йемене