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Ближний Восток

Принц Мухаммад обвинил Израиль в геноциде палестинцев

время публикации: 12 ноября 2024 г., 10:48 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 10:54
Принц Мухаммад обвинил Израиль в геноциде палестинцев
Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман, фактический правитель королевства, призвал Израиль воздержаться от ударов по иранской территории и уважать суверенитет Ирана. Он также обвинил Израиль в геноциде палестинцев.

"Мы вновь осуждаем и категорически отвергаем израильский геноцид против братского палестинского народа, в результате которого стали шахидами или были ранены 150000 человек, в основном женщин и детей", – сказал принц Мухаммад.

Это заявление было сделано на совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Декларированная цель международного форума – содействовать созданию палестинского государства.

Напомним: нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года сорвало соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Слова принца Мухаммада не в последнюю очередь обращены к новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

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