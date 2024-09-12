Турция осудила соглашение об оборонном сотрудничестве между США и Кипром

Министерство иностранных дел Турции осудило соглашение об оборонном сотрудничестве, заключенное США и Республикой Кипр. В заявлении отмечается, что оно наносит ущерб Турецкой республике Северного Кипра.

"Это шаги подрывают традиционно нейтральную позицию США в отношении Кипра и осложняют достижение справедливого и долгосрочного урегулирования кипрского вопроса", – говорится в заявлении.

Северный Кипр, признаваемый только Турцией, возник в результате турецкого вторжения на остров в 1974 году. Особый интерес для Анкары представляют богатые газом "экономические воды" марионеточного государства, которые с точки зрения международного права принадлежат Кипру.