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Ближний Восток

Турция осудила соглашение об оборонном сотрудничестве между США и Кипром

время публикации: 12 сентября 2024 г., 09:50 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 09:57
Турция осудила соглашение об оборонном сотрудничестве между США и Кипром
AP Photo/Petros Karadjias

Министерство иностранных дел Турции осудило соглашение об оборонном сотрудничестве, заключенное США и Республикой Кипр. В заявлении отмечается, что оно наносит ущерб Турецкой республике Северного Кипра.

"Это шаги подрывают традиционно нейтральную позицию США в отношении Кипра и осложняют достижение справедливого и долгосрочного урегулирования кипрского вопроса", – говорится в заявлении.

Северный Кипр, признаваемый только Турцией, возник в результате турецкого вторжения на остров в 1974 году. Особый интерес для Анкары представляют богатые газом "экономические воды" марионеточного государства, которые с точки зрения международного права принадлежат Кипру.

Ближний Восток
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