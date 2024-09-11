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Ближний Восток

Представители ХАМАСа встретились с посредниками на переговорах с Израилем

время публикации: 11 сентября 2024 г., 21:04 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 21:22
Представители ХАМАСа встретились с посредниками на переговорах с Израилем
Flash90/Miriam Alster

Террористическая группировка ХАМАС сообщила, что в среду, 11 сентября, в Дохе состоялась встреча с представителями Египта и Катара, выступающими посредниками на переговорах с Израилем.

ХАМАС заявляет, что встреча была посвящена поиску выхода из кризиса на переговорах, но ничего не сообщает об итогах встречи.

Отметим, что днем ранее глава штаба по возвращению заложников бригадный генерал Галь Хирш в интервью изданию Bloomberg сказал, что Израиль предложил лидеру ХАМАСа Яхье Синуару безопасный коридор для выезда из Газы в обмен на возвращение заложников и отказ от контроля над сектором. Хирш отметил, что Израиль вынужден постоянно искать новые решения, хотя шансы на заключение сделки по заложникам с каждым днем уменьшаются.

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