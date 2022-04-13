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NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 апреля 2022 г., 12:21

Генерал КСИР: "Даже ликвидация всех американских лидеров не искупит убийства Сулеймани"

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Генерал КСИР: "Даже ликвидация всех американских лидеров не искупит убийства Сулеймани"

Командующий сухопутными войсками Корпуса стражей Исламской революции генерал Мохаммад Пакпур заявил, что уничтожение американских лидеров не станет достаточным отмщением за убийство командующего подразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

"Даже если будут убиты все американские лидеры, кровь Сулеймани не будет отмщена. Мы должны идти по его стопам и отомстить за него другим способом", - сказал иранский военачальник.

Подразделение "Кудс" отвечает за действия КСИР вне границ Ирана. Возглавлявший его Сулеймани создал глобальную террористическую сеть, подчиняющуюся режиму аятолл. Генерал был уничтожен американцами в Багдаде в январе 2020 года.


Отметим, что заявление Пакпура было сделано на фоне переговоров о возвращении Ирана и США к соглашению о судьбе иранской ядерной программы. Они зашли в тупик из-за отказа США исключить КСИР из списка террористических организаций.

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