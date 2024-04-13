UKMTO: в Ормузском проливе захвачено судно, частично принадлежащее Израилю

Британское агентство торгового судоходства (UKMTO) сообщает, что неизвестные боевики в районе Ормузского пролива захватили судно, использовав для этого вертолет. Инцидент произошел примерно в 90 км к северо-востоку от Фуджейры, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник в службах безопасности на Ближнем Востоке утверждает, что за этим нападением стоит Иран. По данным саудовских источников, это судно MSC ARIES, который ходит под португальским флагом и направлялось в Индию.

По данным AP, судно частично принадлежит компании Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера.