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Ближний Восток

UKMTO: в Ормузском проливе захвачено судно, частично принадлежащее Израилю

время публикации: 13 апреля 2024 г., 12:33 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 12:56
UKMTO: в Ормузском проливе захвачено судно, частично принадлежащее Израилю
AP Photo/Jon Gambrell

Британское агентство торгового судоходства (UKMTO) сообщает, что неизвестные боевики в районе Ормузского пролива захватили судно, использовав для этого вертолет. Инцидент произошел примерно в 90 км к северо-востоку от Фуджейры, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник в службах безопасности на Ближнем Востоке утверждает, что за этим нападением стоит Иран. По данным саудовских источников, это судно MSC ARIES, который ходит под португальским флагом и направлялось в Индию.

По данным AP, судно частично принадлежит компании Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера.

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