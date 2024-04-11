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Ближний Восток

Совет безопасности ООН призывает Израиль "убрать все препятствия" с доставки гумпомощи в Газу

время публикации: 11 апреля 2024 г., 19:39 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 19:48
Совет безопасности ООН призывает Израиль "убрать все препятствия" с доставки гумпомощи в Газу
AP Photo/Craig Ruttle

Совет безопасности ООН поприветствовал предпринятые Израилем шаги для увеличения потока гуманитарной помощи в сектор Газы, включая открытие впервые с начала войны поставки грузов через КПП "Эрез" и поставку гуманитарной помощи через порт Ашдода, однако призвал Израиль "сделать еще больше".

В соответствии с совместным заявлением стран-членов СБ ООН, "Израиль должен устранить все препятствия с поставки гуманитарной помощи в сектор Газы, учитывая масштаб потребностей гражданского населения сектора".

Члены Совета безопасности ООН повторили о своей "глубокой обеспокоенности ценой конфликта, выражаемой в человеческих жизнях, катастрофической гуманитарной ситуацией и угрозой голода в секторе Газы".

Напомним, координатор деятельности правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан назвал причиной задержек с поставками гуманитарной помощи неэффективность Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA, в обязанности которого входит встречать грузовики и распространять гуманитарную помощь.

Он сообщил, что за последние три дня Израиль доставил в сектор Газы более 1200 грузовиков гуманитарной помощи. 500 грузовиков ожидают въезда на палестинскую сторону у КПП "Керем Шалом", где их должны встретить представители агентств ООН.

Генерал-майор Расан Алиан призвал ООН "выполнить свою работу, как можно скорее раздать гуманитарную помощь нуждающимся, а не обвинять вместо этого Израиль в своих собственных ошибках и недочетах".

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