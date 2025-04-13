Хуситы утверждают, что атаковали аэропорт Бен-Гурион и ПРО Израиля возле Ашкелона

Йеменская террористическая группировка "Ансар Аллах" (хуситы) взяла на себя ответственность за попытку ракетного обстрела Израиля. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что "ракетные силы провели специальную военную операцию с использованием двух баллистических ракет".

Однако как сообщает египетское издание "Аль-Уафд", хуситы заявили, что "ракета типа "Зульфикар" была нацелена на аэропорт Бен-Гурион, и беспилотник провел военную операцию против жизненно важного объекта Израиля – батарей ПРО "Хец" в районе Ашкелона".

Напомним, что в воскресенье днем в 290 населенных пунктах Израиля сработала тревога в связи с ракетным обстрелом из Йемена. Представители ЦАХАЛа сообщили, что одна ракета была перехвачена до того, как вошла в воздушное пространство еврейского государства.