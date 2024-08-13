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Ближний Восток

В Иране полицейские открыли огонь по женщине без хиджаба, она парализована

время публикации: 13 августа 2024 г., 18:04 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 18:04
В Иране полицейские открыли огонь по женщине без хиджаба, она парализована
AP Photo/Vahid Salemi

31-летняя Арезу Бадри была парализована ниже пояса после того, как по ней открыла огонь полиция, заподозрив в несоблюдении правила ношения хиджаба. Врачи еще не знают, возможна ли ремиссия.

Инцидент произошел 22 июля в городе Нур на севере Ирана. Как сообщает BBC, мать двоих детей ехала с сестрой в машине. Полицейские, увидев, что они без хиджаба, потребовали от них остановиться. Когда женщины проигнорировали указание, по ним был открыт огонь.

В последнее время власти значительно усилили преследование тех, кто не соблюдает правила ношения хиджаба. Так, если в автомобиле находится нарушительница, полиция имеет право конфисковать автомобиль.

Напомним: в сентябре 2022 года в Тегеране скончалась 22-летняя Махса Амини, арестованная полицией за несоблюдение правил ношения хиджаба. Это вызвало массовые оппозиционные выступления, центральную роль в которых сыграли женщины. Чтобы справиться с недовольными, власти на короткий срок смягчили инструкции.

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