Reuters со ссылкой на иранские источники: только прекращение огня в Газе отсрочит акцию возмездия

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на трех высокопоставленных иранских чиновников, что только прекращение огня в секторе Газы может отсрочить удар Ирана по Израилю.

Источники информационного агентства подчеркивают, что Иран вместе со своими союзниками немедленно атакует Израиль, если переговоры не приведут к соглашению или если Израиль будет тянуть время.

В публикации не указывается, какие именно сроки Иран отводит на переговоры.

При этом источники Reuters утверждают, что Иран взвешивает возможность отправки своего представителя на переговоры.