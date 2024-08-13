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Ближний Восток

Reuters со ссылкой на иранские источники: только прекращение огня в Газе отсрочит акцию возмездия

время публикации: 13 августа 2024 г., 16:07 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 16:08

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на трех высокопоставленных иранских чиновников, что только прекращение огня в секторе Газы может отсрочить удар Ирана по Израилю.

Источники информационного агентства подчеркивают, что Иран вместе со своими союзниками немедленно атакует Израиль, если переговоры не приведут к соглашению или если Израиль будет тянуть время.

В публикации не указывается, какие именно сроки Иран отводит на переговоры.

При этом источники Reuters утверждают, что Иран взвешивает возможность отправки своего представителя на переговоры.

Ближний Восток
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