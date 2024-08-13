"Как в видеоигре": в Турции арестован юноша, напавший с ножом на прихожан мечети

В Турции арестован 18-летний юноша, напавший с ножом на прихожан мечети в городе Эскишехир. Злоумышленник набросился на людей, отдыхавший в чайном саду мечети. Пять человек получили ранения, состояние двоих из них серьезное.

Нападавший был в пуленепробиваемом жилете и шлеме, надетом поверх скрывающей лицо маски. Он вел прямую трансляцию нападения в интернете. Согласно СМИ, он взял с собой и топор, но не использовал его.

В последние месяцы в Турции произошло несколько терактов с применением холодного оружия. Однако в данном случае предполагается, что молодой человек находился под влиянием видеоигр.