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Ближний Восток

"Как в видеоигре": в Турции арестован юноша, напавший с ножом на прихожан мечети

время публикации: 13 августа 2024 г., 12:49 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 12:52
"Как в видеоигре": в Турции арестован юноша, напавший с ножом на прихожан мечети
AP Photo/Burhan Ozbilici

В Турции арестован 18-летний юноша, напавший с ножом на прихожан мечети в городе Эскишехир. Злоумышленник набросился на людей, отдыхавший в чайном саду мечети. Пять человек получили ранения, состояние двоих из них серьезное.

Нападавший был в пуленепробиваемом жилете и шлеме, надетом поверх скрывающей лицо маски. Он вел прямую трансляцию нападения в интернете. Согласно СМИ, он взял с собой и топор, но не использовал его.

В последние месяцы в Турции произошло несколько терактов с применением холодного оружия. Однако в данном случае предполагается, что молодой человек находился под влиянием видеоигр.

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