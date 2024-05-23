В Турции с почестями похоронили террориста, совершившего нападение на полицейского в Иерусалиме

В турецком городе Урафа состоялись похороны Хасана Саклана, совершившего теракт в Старом городе Иерусалима 30 апреля. В последний путь террориста провожала многотысячная толпа.

Теракт произошел на улице Султан Сулейман возле Цветочных ворот Старого города Иерусалима. Турист из Турции напал с ножом на бойца пограничной полиции, ранив его. Террорист был застрелен.