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В Турции с почестями похоронили террориста, совершившего нападение на полицейского в Иерусалиме

время публикации: 23 мая 2024 г., 19:50 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 19:50
В Турции с почестями похоронили террориста, совершившего нападение на полицейского в Иерусалиме
AP Photo/Emrah Gurel

В турецком городе Урафа состоялись похороны Хасана Саклана, совершившего теракт в Старом городе Иерусалима 30 апреля. В последний путь террориста провожала многотысячная толпа.

Теракт произошел на улице Султан Сулейман возле Цветочных ворот Старого города Иерусалима. Турист из Турции напал с ножом на бойца пограничной полиции, ранив его. Террорист был застрелен.

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Теракт в Старом городе Иерусалима, ранен полицейский