Фолькер Тюрк осудил захват офиса ООН в Сане и опроверг, что его сотрудники – "сионистские агенты"

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с осуждением захвата хуситами офиса организации в Сане, контролируемой проиранскими боевиками столице Йемена. Захват произошел 3 августа. "Силы "Ансар Алла" должны немедленно покинуть комплекс и возвратить все захваченное имущество", – говорится в заявлении.

Тюрк также потребовал немедленно и без предварительных условий освободить сотрудников агентства и позволить им вернуться к исполнению своих обязанностей. Пока этого не произойдет, структура ООН прекратит свою деятельность на контролируемых хуситами территориях.

Около двух месяцев назад хуситы порядка похитили 50 человек, среди которых были сотрудники ООН и местные работники иностранных посольств, в том числе – американского. Они заявили о разоблачении "американо-сионистской шпионской сети". Некоторые из сотрудников ООН дали признательные показания.

"Все подобные заявления лишены основания. Мой офис занимался исключительно заботой о жителях Йемена, в соответствии с нашим мандатом", – сообщил Тюрк.