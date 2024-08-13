x
13 августа 2024
|
последняя новость: 22:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2024
|
13 августа 2024
|
последняя новость: 22:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Фолькер Тюрк осудил захват офиса ООН в Сане и опроверг, что его сотрудники – "сионистские агенты"

время публикации: 13 августа 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 21:34
Фолькер Тюрк осудил захват офиса ООН в Сане и опроверг, что его сотрудники – "сионистские агенты"
AP Photo/Marwan Ali

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с осуждением захвата хуситами офиса организации в Сане, контролируемой проиранскими боевиками столице Йемена. Захват произошел 3 августа. "Силы "Ансар Алла" должны немедленно покинуть комплекс и возвратить все захваченное имущество", – говорится в заявлении.

Тюрк также потребовал немедленно и без предварительных условий освободить сотрудников агентства и позволить им вернуться к исполнению своих обязанностей. Пока этого не произойдет, структура ООН прекратит свою деятельность на контролируемых хуситами территориях.

Около двух месяцев назад хуситы порядка похитили 50 человек, среди которых были сотрудники ООН и местные работники иностранных посольств, в том числе – американского. Они заявили о разоблачении "американо-сионистской шпионской сети". Некоторые из сотрудников ООН дали признательные показания.

"Все подобные заявления лишены основания. Мой офис занимался исключительно заботой о жителях Йемена, в соответствии с нашим мандатом", – сообщил Тюрк.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 июня 2024

Хуситы арестовали десятки сотрудников ООН и организаций, связанных с США