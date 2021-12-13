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NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 декабря 2021 г., 15:07

Иранские депутаты предлагают запретить домашних животных

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Иранские депутаты предлагают запретить домашних животных

Группа из 75 парламентариев, придерживающихся консервативной идеологии, выдвинули на рассмотрение Меджлиса законопроект, озаглавленный "О защите прав общества против животных". Он предлагает запретить домашних питомцев.

Проживание людей и животных под одной крышей в тексте называется проблемой, разрушающей общество. Проект запрещает ввоз в страну, перевозку, разведение, содержание и прогулки с животными, представляющими угрозу и опасность.

Под это определение попадают, в том числе, коты, мыши, собаки, обезьяны, крокодилы, черепахи, ящерицы, змеи и "другие нечистые животные".


Многие животные, и собаки в том числе, считаются у мусульман нечистыми. Однако к котам, которых любил пророк Мухаммад, ислам относится благосклонно. Как утверждают критики закона, основанием для него стал тот факт, что ревнители теологического строя видят в домашних животных элемент западной культуры.

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