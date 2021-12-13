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NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 декабря 2021 г., 11:10

Ливанец, женившийся на израильтянке, смог избежать тюрьмы

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Ливанец, женившийся на израильтянке, смог избежать тюрьмы

Гражданину Ливана Мухаммаду Бануту удалось добиться пересмотра приговора, вынесенному ему судом военного трибунала за женитьбу на гражданке Израиля. Первоначально его приговорили к году тюремного заключения.Об этом пишет газета "Аль-Ахбар".

В ходе апелляции защита ливанца, постоянно проживающего в Германии, заявляла, что суд формально подошел к трактовке закона, согласно которому связи с гражданином вражеского сионистского образования является уголовным преступлением.

Сторона Банута отметили, что его жена – "палестинка" из Хайфы, которой израильское гражданство было навязано. Она также рекомендовала внести в уголовный кодекс поправки, разъясняющие, что речь идет о сионистах, а не о палестинских жителях "оккупированных в 1948 году территорий".


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