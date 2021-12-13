В Аммане прошли переговоры представителей Ирака и Саудовской Аравии
Как сообщает агентство "Петра", 13 декабря в Аммане прошли консультации экспертных групп из Саудовской Аравии и Ирана. Ранее несколько раундов таких консультаций состоялось в столице Ирака Багдаде.
"Встреча не имела характера официальной – речь идет о диалоге ученых. Но такие переговоры очень полезны, чтобы получать реальную картину отношений двух соседей", - сообщили агентству в посольстве Ирана.
Саудовская Аравия и Иран – как религиозные, так и геополитические противники, превратившие ближневосточный регион в арену противостояния. Однако в последние месяцы они стараются налаживать каналы связи – на фоне переговоров о возвращении к иранским ядерным соглашениям.
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