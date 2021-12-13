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NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 декабря 2021 г., 16:29

В Аммане прошли переговоры представителей Ирака и Саудовской Аравии

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В Аммане прошли переговоры представителей Ирака и Саудовской Аравии

Как сообщает агентство "Петра", 13 декабря в Аммане прошли консультации экспертных групп из Саудовской Аравии и Ирана. Ранее несколько раундов таких консультаций состоялось в столице Ирака Багдаде.

"Встреча не имела характера официальной – речь идет о диалоге ученых. Но такие переговоры очень полезны, чтобы получать реальную картину отношений двух соседей", - сообщили агентству в посольстве Ирана.

Саудовская Аравия и Иран – как религиозные, так и геополитические противники, превратившие ближневосточный регион в арену противостояния. Однако в последние месяцы они стараются налаживать каналы связи – на фоне переговоров о возвращении к иранским ядерным соглашениям.


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