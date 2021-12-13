СМИ: в июне ВВС Израиля нанесли удары по складам с химическим оружием в Сирии

В понедельник, 13 декабря, издание Washington Post опубликовало статью, в которой утверждается, что 8 июня 2021 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по сирийским складам с химическим оружием в районе Дамаска и Хомса, в результате которых погибли семь военнослужащих, включая офицера в звании полковника, которого местные СМИ называли "шахидом" и сообщали, что он работал в сверхсекретной военной лаборатории.

Издание отмечает, что пресс-служба Армии обороны Израиля, следуя принятой практике, отказалась комментировать сообщения о приписываемых Израилю операциях в воздушном пространстве Сирии.

В публикации говорится, что западные военные аналитики обратили внимание на то, что операция, проведенная в июне, отличалась от подобных операций израильских ВВС в прошлом, когда целями становились объекты проиранских сил или оружейные конвои. Целью же атаки 8 июня стали сирийские военные объекты, связанные со старой сирийской программой по разработке химического оружия.

Нынешние и бывшие сотрудники западных разведслужб пояснили, что удары, нанесенные 8 июня, были частью кампании, направленной на то, чтобы остановить, имеющие место, по мнению Израиля, попытки Сирии возобновить производство нервнопаралитических агентов.

Washington Post пишет, что подобная операция проводилась ВВС ЦАХАЛа годом ранее, и она основывалась на данных разведки, согласно которым правительство Сирии приобрело прекурсоры и другие химические вещества, необходимые в производстве химического оружия, от которого Дамаск якобы отказался восемь лет назад.

Первый удар, по данным издания, был нанесен 5 марта 2020 года, а его цели находились в пригороде Хомса – вилла и несколько строений в жилом квартале, - приблизительно в 100 км к северу от Дамаска. По мнению сотрудников западных спецслужб, этот удар был напрямую связан с успешной закупкой Сирией большого количества трикальцийфосфата, который легко преобразуется в трифторид хлора, импорт которого в Сирию ограничен из-за того, что он может использоваться в качестве прекурсора.

Издание пишет, что официальный Иерусалим отказался комментировать информацию об летней атаке на объекты в Сирии и объяснить, чем она была вызвана.