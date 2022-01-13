ХАМАС обнаружил у берегов Газы израильского дельфина-диверсанта

Представители боевого крыла палестинской террористической группировки ХАМАС утверждают, что ее морские коммандос были атакованы у берегов сектора Газы израильскими дельфинами-диверсантами.

Согласно джихадистам, один из дельфинов был оснащен прибором непонятного предназначения. Никаких дополнительных подробностей относительно времени или места "боевого столкновения" представители группировки не сообщили.

Напомним, что ХАМАС не впервые заявляет о применении дрессированных "оккупантами" дельфинов. В 2015 году группировка сообщила, что у берегов сектора Газы действует дельфин-убийца, зомбированный израильтянами.