Иерусалим:
10 - 14°
Тель-Авив:
12 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 января 2022 г., 10:43

ХАМАС обнаружил у берегов Газы израильского дельфина-диверсанта

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Представители боевого крыла палестинской террористической группировки ХАМАС утверждают, что ее морские коммандос были атакованы у берегов сектора Газы израильскими дельфинами-диверсантами.


Согласно джихадистам, один из дельфинов был оснащен прибором непонятного предназначения. Никаких дополнительных подробностей относительно времени или места "боевого столкновения" представители группировки не сообщили.

Напомним, что ХАМАС не впервые заявляет о применении дрессированных "оккупантами" дельфинов. В 2015 году группировка сообщила, что у берегов сектора Газы действует дельфин-убийца, зомбированный израильтянами.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 августа 2015
ХАМАС заявил, что поймал дельфина – "израильского шпиона"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 04 января 2011
Около дома арабского шейха пойман орел – "шпион Мосада"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:56 Забастовка транспортников парализовала Ливан
10:43 ХАМАС обнаружил у берегов Газы израильского дельфина-диверсанта
07:32 США требуют от Израиля расследования обстоятельств смерти пожилого жителя Джильджилии, который был американским гражданином
06:18 Взрывы на юге Ливана: предположительно, взорвался ракетный склад "Хизбаллы"
12:16 Источник: ВВС Израиля намеревались из Ливана нанести удары по целям в Сирии, но атака была отменена
16:26 Иран отказался признавать правительство талибов
13:27 ОАЭ требуют от хуситов освободить захваченное судно
12:39 Иран опроверг сообщения о достижении временного соглашения с США
11:24 Первое заседание парламента Ирака: временному спикеру потребовалась госпитализация
18:25 В Саудовской Аравии освобождена из тюрьмы дочь короля Сауда
Загрузка...