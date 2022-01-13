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NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 января 2022 г., 07:32

США требуют от Израиля расследования обстоятельств смерти пожилого жителя Джильджилии, который был американским гражданином

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США требуют от Израиля расследования обстоятельств смерти пожилого жителя Джильджилии, который был американским гражданином

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон запросил у Израиля разъяснений по поводу обстоятельств смерти 80-летнего Умара Абдул-Маджида Асаада, жителя деревни Джильджилия (к северу от Рамаллы), который умер в ночь на 12 января вскоре после того, как был задержан израильскими военными.

Власти США настаивают на тщательном расследовании, так как умерший был американским гражданином. Семье умершего предложена консульская помощь.

Палестинское агентство Maan передавало, что военные задержали пожилого мужчину, когда он шел к своему дому, на него надели наручники, после чего этому человеку стало плохо, и вскоре он умер.


Редакция NEWSru.co.il еще утром 12 января обратилась в пресс-службу Армии обороны Израиля за комментариями. Нам сообщили, что ЦАХАЛ проверяет эту информацию. До сих пор никаких разъяснений не поступило.

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Maan: пожилой житель ПА умер после задержания израильскими военными

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