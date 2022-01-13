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NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 января 2022 г., 06:18

Взрывы на юге Ливана: предположительно, взорвался ракетный склад "Хизбаллы"

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Взрывы на юге Ливана: предположительно, взорвался ракетный склад "Хизбаллы"

В ночь на четверг, 13 января, в районе населенного пункта Хумин на юге Ливана прогремели мощные взрывы. Об инциденте сообщается, в частности, в твиттере Intelsky.

Ливанские СМИ сообщают о трех мощных взрывах между населенными пунктами Дир аль-Захрани и Хумин аль-Фаука (севернее города Набатия).

Предположительно, взорвался один из подземных ракетных складов "Хизбаллы".


В руководстве "Хизбаллы" эту информацию не комментируют.

Сведений о пострадавших не поступало.

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