Взрывы на юге Ливана: предположительно, взорвался ракетный склад "Хизбаллы"
В ночь на четверг, 13 января, в районе населенного пункта Хумин на юге Ливана прогремели мощные взрывы. Об инциденте сообщается, в частности, в твиттере Intelsky.
Ливанские СМИ сообщают о трех мощных взрывах между населенными пунктами Дир аль-Захрани и Хумин аль-Фаука (севернее города Набатия).
Предположительно, взорвался один из подземных ракетных складов "Хизбаллы".
В руководстве "Хизбаллы" эту информацию не комментируют.
Сведений о пострадавших не поступало.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 января 2022
Источник: ВВС Израиля намеревались из Ливана нанести удары по целям в Сирии, но атака была отменена
Источник: ВВС Израиля намеревались из Ливана нанести удары по целям в Сирии, но атака была отменена