Источник: ВВС Израиля намеревались из Ливана нанести удары по целям в Сирии, но атака была отменена

Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на сборе и анализе информации о событиях в ближневосточном регионе, пишет, что некий известный сирийский блогер сообщает, что в ночь на 12 января израильские ВВС собирались нанести удары по цели в Сирии, но атака внезапно была отменена.

Согласно цитируемому источнику, после 2 часов ночи израильский истребитель на малой высоте пролетел ливанском воздушном пространстве (обычно вскоре после подобного наносился ракетный удар по цели в Сирии), но внезапно самолет сделал резкий маневр и вернулся в воздушное пространство Израиля, не нанеся удара.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.