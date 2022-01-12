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NEWSru.co.il :: Ближний Восток12 января 2022 г., 12:16

Источник: ВВС Израиля намеревались из Ливана нанести удары по целям в Сирии, но атака была отменена

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Источник: ВВС Израиля намеревались из Ливана нанести удары по целям в Сирии, но атака была отменена

Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на сборе и анализе информации о событиях в ближневосточном регионе, пишет, что некий известный сирийский блогер сообщает, что в ночь на 12 января израильские ВВС собирались нанести удары по цели в Сирии, но атака внезапно была отменена.

Согласно цитируемому источнику, после 2 часов ночи израильский истребитель на малой высоте пролетел ливанском воздушном пространстве (обычно вскоре после подобного наносился ракетный удар по цели в Сирии), но внезапно самолет сделал резкий маневр и вернулся в воздушное пространство Израиля, не нанеся удара.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.


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