Забастовка транспортников парализовала Ливан

Профсоюз транспортников Ливана объявил 13 января всеобщую забастовку. Движение по ливанским дорогам перекрыто автобусами, грузовыми автомобилями и такси.

Водители требуют введения дотаций на топливо, цены на которое привязаны к курсу доллара и поэтому стремительно растут. Они также протестуют против роста цен на продукты питания и бездействия правительства на фоне экономического кризиса.

Лидеры профсоюза призывают всех граждан страны присоединиться к забастовке. По их словам, политиков интересует только власть, а не условия жизни простых граждан. Следует отметить, что полиция не препятствует действиям манифестантов.