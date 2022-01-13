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NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 января 2022 г., 10:56

Забастовка транспортников парализовала Ливан

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Профсоюз транспортников Ливана объявил 13 января всеобщую забастовку. Движение по ливанским дорогам перекрыто автобусами, грузовыми автомобилями и такси.


Водители требуют введения дотаций на топливо, цены на которое привязаны к курсу доллара и поэтому стремительно растут. Они также протестуют против роста цен на продукты питания и бездействия правительства на фоне экономического кризиса.

Лидеры профсоюза призывают всех граждан страны присоединиться к забастовке. По их словам, политиков интересует только власть, а не условия жизни простых граждан. Следует отметить, что полиция не препятствует действиям манифестантов.

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