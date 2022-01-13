Полковник сирийских спецслужб приговорен в Германии к пожизненному заключению

Суд германского города Кобленц приговорил к пожизненному заключению бывшего полковника сирийских спецслужб Анвара аль-Раслана, который был признан виновным в преступлениях против человечности.

Аль-Раслан возглавлял дамасскую тюрьму "Аль-Хатиб" в 2011-2012 годах, когда в нее тысячами свозили арестованных противников режима Башара Асада. Ему было предъявлено обвинение в 58 убийствах, изнасилованиях и пытках по меньшей мере 4000 человек.

Он был задержан в 2019 году в Германии, где сумел получить статус беженца. Офицер отверг все обвинения, заявив, что старался облегчить участь заключенных.

Это второй вердикт, вынесенный в Германии соучастникам преступлений сирийского режима. Первым осужденным стал Ийяд аль-Гариб, участвовавший в арестах оппозиционных активистов. Основанием для приговора стал принцип универсальной юрисдикции в отношении злодеяний сирийских властей.