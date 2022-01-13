Иерусалим:
10 - 14°
Тель-Авив:
12 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 января 2022 г., 12:38

Полковник сирийских спецслужб приговорен в Германии к пожизненному заключению

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Сирийская женщина Ясмен Алмашан держит фотографии своих пяти погибших братьев перед вынесением приговора бывшему полковнику сирийских спецслужб Анвару аль-Раслану. Кобленце, Германия, 13 января 2022 года

Суд германского города Кобленц приговорил к пожизненному заключению бывшего полковника сирийских спецслужб Анвара аль-Раслана, который был признан виновным в преступлениях против человечности.

Аль-Раслан возглавлял дамасскую тюрьму "Аль-Хатиб" в 2011-2012 годах, когда в нее тысячами свозили арестованных противников режима Башара Асада. Ему было предъявлено обвинение в 58 убийствах, изнасилованиях и пытках по меньшей мере 4000 человек.

Он был задержан в 2019 году в Германии, где сумел получить статус беженца. Офицер отверг все обвинения, заявив, что старался облегчить участь заключенных.


Это второй вердикт, вынесенный в Германии соучастникам преступлений сирийского режима. Первым осужденным стал Ийяд аль-Гариб, участвовавший в арестах оппозиционных активистов. Основанием для приговора стал принцип универсальной юрисдикции в отношении злодеяний сирийских властей.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 24 февраля 2021
В Германии вынесен первый на Западе приговор, связанный с преступлениями сирийского режима

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:26 Эрдоган позвонил Герцогу и принес соболезнования в связи со смертью матери президента Израиля
12:38 Полковник сирийских спецслужб приговорен в Германии к пожизненному заключению
10:56 Забастовка транспортников парализовала Ливан
10:43 ХАМАС обнаружил у берегов Газы израильского дельфина-диверсанта
07:32 США требуют от Израиля расследования обстоятельств смерти пожилого жителя Джильджилии, который был американским гражданином
06:18 Взрывы на юге Ливана: предположительно, взорвался ракетный склад "Хизбаллы"
12:16 Источник: ВВС Израиля намеревались из Ливана нанести удары по целям в Сирии, но атака была отменена
16:26 Иран отказался признавать правительство талибов
13:27 ОАЭ требуют от хуситов освободить захваченное судно
12:39 Иран опроверг сообщения о достижении временного соглашения с США
Загрузка...